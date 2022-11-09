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Путіна не буде на саміті G20 — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін відмовиться від участі у саміті G20. Від Кремля можуть відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Середа, 9 листопада 2022, 18:54
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Про це повідомило Bloomberg.

Візит Путіна може бути скасовано, аби уникнути потенційної напруженості на високому рівні через розв’язану війну в Україні. Видання зазначило, що російський президент має намір уникнути конфронтацій, зокрема з президентом США Джо Байденом.

Американський лідер раніше називав главу Росії воєнним злочинцем. Також у Москві занепокоєні тим, що європейські лідери уникатимуть їх президента під час саміту.

Байден заявляв, що РФ необхідно виключити з G20 через вторгнення на територію України. Ще у березні він наголошував, що російське вторгнення спровокувало найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, а Москва тим часом вдалася до ядерного шантажу.

7 листопада президент Індонезії Джоко Відодо висловив думку, що президент РФ не приїде на саміт G20. Пізніше він додав, що Путін може долучитися до зустрічі у форматі онлайн.

На саміт G20 також було запрошено президента України Володимира Зеленського – як гостя. Запрошення надав Відодо. За словами речника президента Сергія Никифорова, найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.

Довідка. Саміт G20 відбудеться на Балі й стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки. У 2022 році повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. Під час зустрічі будуть не тільки представники багатих демократій, а й кількох автократій. Очікується, що не всі країни будуть підтримувати Україну під час зустрічі.

Теги: Велика двадцятка, Володимир Путін, Джо Байден, Джоко Відодо, дипломатичні відносини, заклик, міжнародні відносини, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, рф- агресор, G20

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