Про це свідчить порядок денний засідання.
Питання відставки Авакова стоїть першим до розгляду.
Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означає, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.
Надалі нардепи розглянуть законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”.
Крім того, народні обранці розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Повторно у першому читанні планується розглянути законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей” (№ 2713-д).
Є в порядку денному і проєкт постанови “Про внесення змін до постанови ВР “Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України” (№5758).
До розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти, серед яких:
- “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні” (№ 3476);
- “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (№ 4303);
- “Про внесення змін до статті 21 закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів дітям” (№ 5122).
О 16:00 відбудеться позачергове засідання, на якому планується розглянути 13 питань порядку денного, більшість з яких присвячені екологічній тематиці.
Йдеться про такі питання:
• законопроєкт про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№ 5463);
• проєкт закону про державний екологічний контроль (№ 3091);
• законопроєкт про території Смарагдової мережі (№ 4461);
• проєкт закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 4167);
• проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (№ 5650);
• законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№ 5339);
• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№ 2351);
• проєкт закону щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№ 3576);
• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки (№ 4407);
• проєкт закону про внесення змін до статті 16 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (№ 4259);
• законопроєкт щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна (№ 4572);
• проєкт закону про особливості надання електронних публічних послуг (№ 5495);
• законопроєкт про внесення змін до закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини” (№ 5551-2).
- 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
- Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.