Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Питання відставки Авакова стоїть першим до розгляду.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означає, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.

Надалі нардепи розглянуть законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”.

Крім того, народні обранці розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Повторно у першому читанні планується розглянути законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей” (№ 2713-д).

Є в порядку денному і проєкт постанови “Про внесення змін до постанови ВР “Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України” (№5758).

До розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти, серед яких:

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні” (№ 3476);

“Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (№ 4303);

“Про внесення змін до статті 21 закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів дітям” (№ 5122).

О 16:00 відбудеться позачергове засідання, на якому планується розглянути 13 питань порядку денного, більшість з яких присвячені екологічній тематиці.

Йдеться про такі питання:

• законопроєкт про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№ 5463);

• проєкт закону про державний екологічний контроль (№ 3091);

• законопроєкт про території Смарагдової мережі (№ 4461);

• проєкт закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№ 4167);

• проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (№ 5650);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№ 5339);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (№ 2351);

• проєкт закону щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№ 3576);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки (№ 4407);

• проєкт закону про внесення змін до статті 16 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами (№ 4259);

• законопроєкт щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна (№ 4572);

• проєкт закону про особливості надання електронних публічних послуг (№ 5495);

• законопроєкт про внесення змін до закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини” (№ 5551-2).