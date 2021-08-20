Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти не надало відповіді щодо авторів та вартість радянських декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Про це йдеться у відповіді агентства на запит #Букв.

17 серпня зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили радянські декорації. Серед декорацій були вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями. Ці декорації затулили портрети героїв Небесної Сотні, яких вбили під час Революції Гідності у 2013-14 роках. В соцмережах ділилися обуренням із самого ранку.

=

Режисери на місці пояснили, що ці декорації створені задля художньої постановки. Хоча залишається невідомим, хто, з якою метою і чиїм коштом спорудив ці декорації (їх не планувала і не дозволяла київська влада, немає такої події й у плані урядових заходів), в соцмережах цю діяльність одразу пов’язали з Офісом президента.

#Букви звернулися до Держмистецтв із запитаннями про те, хто є замовником та автором проєкту, якими є його вартість та джерела фінансування, чи було отримано дозвіл на встановлення інсталяції. Однак агентство відмовилося відповідати на ці запитання, заявивши, що ця інформація “не має ознак публічності в розумінні Закону”.

Аналогічні запити отримали Київська міська державна адміністрація, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Міністерство культури та інформаційної політики. Проінформуємо щойно отримаємо відповіді.