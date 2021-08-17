Режисери, що займалися створенням скандальної інсталяції у радянському стилі на Алеї Небесної Сотні, пояснили її ідею.

Про це йдеться у ролику активіста Сергія Стерненка в Youtube.

Зокрема, режисер майданчика Володимир Лодзінський пояснив, що ідея інсталяції полягає у тому, щоб показали шлях становлення української нації з трипільської доби до сьогодення. Радянська доба є частиною цієї ідеї.

“Тут замальовки – історичні моменти, з яких ми переходимо від трипілля до… Починаючи з самого початку нашої історії, ми закінчуємо сьогоденням і переходимо на нашу частину – наш парад”, – заявив режисер.

Щодо радянських атрибутів, зокрема, серванту та автоматів з газовою водою, режисер-постановник, який не назвав свого імені, зазначив:

“Воно було, але ніхто з симпатією до цього відноситься. Ми так подаємо цю історію. Так, це було”.

Водночас Лодзінський наголосив, що “це фрагменти, які були й відбилися на нашій історії”.

При цьому ще один чоловік з авторської групи заявив, що “це фрагменти, про які хочеться забути”.

Режисер також порадив піднятися вище й подивитися на інші декорації інсталяції з козацьким побутом та битвами.

“Ми вшануємо і пам’ять ситуації, яка проходила тут… Все це буде. Зараз дуже важко побачити відрізки незрозумілі, але коли ви побачите все це у постановці, то я думаю, що всі зрозуміють, що саме ми хочемо сказати”, – додав Лодзінський.

Крім того, волонтерка, депутатка Київради від фракції “Голос” Аліна Михайлова наголосила, що інсталяція на Алеї Небесної Сотні є незаконною, адже там заборонено проводити будь-які розважальні заходи.

“Я як депутатка Київради вже зробила офіційне звернення в КМДА з питаннями, що це взагалі таке. Хто є замовником? Хто є виконавцем? Хто є організатором? Чи знала про це КМДА? Якщо вони були в курсі, то чому не було зроблено абсолютно нічого, щоб запобігти цьому ганебному паплюженню пам’ятки, людей, які загинули”, – заявила Михайлова.

В Офісі президента пояснюють, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні планувалося зробити “інсталяцію екскурсу історією нашої країни”, але після хвилі громадського обурення “творчу концепцію переглянуть”, інформує УП з посиланням на джерело.

“Це мала бути декорація для телевізійного знімання частини урочистостей 24 серпня, яка не закривала доступу до меморіальних табличок У цих декораціях планувалося фільмування художньої постановки – історичний екскурс різними періодами історії України, від Київської Русі до наших днів. Після того декорація мала бути демонтована. Але тепер творча концепція буде переглянута“, – заявило джерело в ОПУ.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію дозвільні документи.

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Раніше повідомляли, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини встановлення та демонтажу інсталяції у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.

Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.