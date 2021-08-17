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«Це зневага до людей»: Кличко доручив демонтувати радянську «інсталяцію» на Алеї Небесної Сотні

Мер Києва Віталій Кличко обурений встановленням “інсталяції” у радянському стилі на Алеї Небесної Сотні. Він дав доручення демонтувати декорації.

Вівторок, 17 серпня 2021, 15:33

Про це Кличко заявив у Facebook.

За його словами, місто не давало жодного дозволу на встановлення радянських декорацій на Алеї.

“Зараз якийсь тут “95 квартал” влаштовувати ми не дозволимо. На цьому місці загинули патріоти для того, щоб наша країна була демократичною, європейською країною…Це місце святе. На цьому місці загинули люди. І жодних погоджень на встановлення цього безладу ми не давали. На День Незалежності передбачено лише покладання квітів… Я даю доручення благоустрою це все прибрати. Це зневага до людей”, – заявив Кличко.

Він додав, що керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення “інсталяції” було погоджене з ним. Але місто не видавало жодних дозвільних документів на такі перформанси. 

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності.

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Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації. Проте поліція і досі не встановила, чи є на дану інсталяцію дозвільні документи.

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

  • Раніше повідомлялося, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні.
  • Столичні правоохоронці встановлюють обставини встановлення та демонтажу “інсталяції” у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної.
  • Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.
Теги: Алея Небесної Сотні, Віталій Кличко, радянська інсталяція

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