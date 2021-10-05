Разумков розповів, що робитиме після ймовірної відставки

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що після ймовірного відсторонення від посади планує багато працювати й сформувати власну команду.

Про це він повідомив під час брифінгу у Верховній раді.

“Працювати буду багато, сили, час є, команда буде. Нам треба багато зробити з тих обіцянок, які ми давали, реальних обіцянок”, – зазначив він.

Разумков наголосив, що його відсторонення від роботи на два дні незаконне, адже відбулося з порушенням регламенту. Однак голова ВР не бачить сенсу намагатися це довести. Також Разумков зізнався, що оскаржуватиме рішення у разі своєї відставки з посади.