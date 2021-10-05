Разумков розповів, що робитиме після ймовірної відставки

Про це він повідомив під час брифінгу у Верховній раді.
“Працювати буду багато, сили, час є, команда буде. Нам треба багато зробити з тих обіцянок, які ми давали, реальних обіцянок”, – зазначив він.
Разумков наголосив, що його відсторонення від роботи на два дні незаконне, адже відбулося з порушенням регламенту. Однак голова ВР не бачить сенсу намагатися це довести. Також Разумков зізнався, що оскаржуватиме рішення у разі своєї відставки з посади.
“Я дуже хотів вірити, що за 2 роки ми повернули парламент до парламентської роботи але, мабуть, я помилився, в людях, цінностях, з якими вони йшли”, – відзначив Разумков.
Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
Також Разумков зізнався, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
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