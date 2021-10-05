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Разумков розповів, що робитиме після ймовірної відставки

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що після ймовірного відсторонення від посади планує багато працювати й сформувати власну команду.

Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:59

Про це він повідомив під час брифінгу у Верховній раді.

“Працювати буду багато, сили, час є, команда буде. Нам треба багато зробити з тих обіцянок, які ми давали, реальних обіцянок”, – зазначив він.

Разумков наголосив, що його відсторонення від роботи на два дні незаконне, адже відбулося з порушенням регламенту. Однак голова ВР не бачить сенсу намагатися це довести. Також Разумков зізнався, що оскаржуватиме рішення у разі своєї відставки з посади.

“Я дуже хотів вірити, що за 2 роки ми повернули парламент до парламентської роботи але, мабуть, я помилився, в людях, цінностях, з якими вони йшли”, – відзначив Разумков.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.

Також Разумков зізнався, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Теги: Верховна Рада, відставка Разумкова, Дмитро Разумков

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