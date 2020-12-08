Російський фонд прямих інвестицій заявив, що харківська компанія "Біолік" вже налагодила випуск готової форми розробленої в РФ вакцини "Спутник V". Компанія заперечує.

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У вівторок, 8 грудня, Російський фонд прямих інвестицій за підсумками зустрічі, присвяченої можливості технологічного трансферу та запуску виробництва на території України російської вакцини проти коронавірусу, заявив про готовність української фармкомпанії випускати “Спутник V”.

В обговоренні брали участь голова РФПІ Кирило Дмитрієв, директора НДЦ епідеміології та мікробіології при МЗ РФ Олександр Гінцбург і депутат Верховної Ради, голова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук.

“Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній — АТ “Біолік”. Виробничі потужності “Біолік”, на яких буде здійснюватися випуск вакцини, відповідають усім чинним вимогам стандарту GMP”, — заявили в РФПІ.

Своєю чергою компанія “Біолік”, розташована в Харкові, підтвердила, що технічні можливості для виробництва є, однак жодних домовленостей про виготовлення незареєстрованої в Україні російської вакцини вона не має.

“АТ “Біолік”, як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини проти коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ “Біолік” не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини “Спутник V”, або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу, ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії”, — йдеться в заяві адміністрації “Біолік”

Що відомо про “Спутник V”?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що пройшло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що за станом на грудень клінічні випробування вакцини тривають. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина надається тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще йдуть. Їх проводять не тільки в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

В кінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність в 95%. Однак уже відомо про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї, троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже починає масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.