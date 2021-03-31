Очільник Центральної виборчої комісії України Олег Діденко заявив, що робота виборчої комісії на 87-му окрузі на Прикарпатті, де за мандат змагаються Василь Вірастюк та Руслан Кошулинський, заблокована другу добу.

Про це він повідомив на засіданні ЦВК у середу.

“Зараз привернута увага до ситуації зі встановленням підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі №87. На жаль, там вже другу добу заблокована робота окружної виборчої комісії, зокрема, через відсутність кворуму”, – сказав Діденко.

Він додав, що ситуація контрольована, й ЦВК намагається її розв’язати. Зокрема, і через заміну тих членів ОВК, які ігнорують її засідання. Об 11 годині 31 березня Комісія вдруге отримала подання про зміну складу комісії та задовольнила його.

Діденко також зазначив, що ситуація на окрузі непроста. За його словами, 33 дільничні виборчі комісії взагалі не надали первинні протоколи про підрахунок голосів, а ще 7 ДВК зобов’язані надати.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.