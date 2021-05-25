Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Після смерті Флойда в травні минулого року внаслідок неправомірних дій поліціянта Дерека Шовіна, в США гостро стояло питання щодо змін в системі правоохоронних органів країни.
“Ми повинні разом працювати над тим, аби американці більше не жили в страхові”, – сказав брат загиблого Філоніз Флойд.
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та законодавці, з якими зустрілися родичі Флойда, пообіцяли забезпечити ухвалення реформи поліції.
“Ми постараємось потішити вашу родину, прийнявши цей закон найближчим часом”, – сказала Пелосі.
Після цього родичі Флойда поїхали до Білого дому на зустріч із президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.