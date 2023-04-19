Про це інформує CNN.

Під час свідчень у юридичному комітеті Сенату, Монако наголосила, що факти очевидні — Росія скоїла воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Ми не можемо і не дозволимо воєнним злочинцям уникнути відповідальності за агресію та звірства, які вони вчинили в Україні”, — додала вона.

Монако подякував Юридичному комітету Сенату за підтримку реакції адміністрації Байдена на війну РФ проти України на двопартійній основі, додавши, що Міністерство юстиції може співпрацювати з комітетом з інших питань, таких як “надання федеральної кримінальної юрисдикції щодо певних злочинів проти людства, збільшення конфіскованих активів, які ми можемо передати для відновлення України, і розширення повноважень департаменту щодо переслідування актів тортур, скоєних проти громадян США за кордоном”.

Раніше генеральний прокурор Меррік Гарленд приймав генерального прокурора України Андрія Костіна та оголосив, що Міністерство юстиції США направить прокурора до Гааги для допомоги в розслідуванні злочинів російської агресії проти України.

Він повідомив, що американський уряд призначив прокурора, який буде розслідувати злочини Росії проти українців.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Напередодні ООН у своїй доповіді констатувала, що Росія “вчинила широкий спектр порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права” в Україні, включаючи “напади на цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, навмисні вбивства, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також незаконне переміщення та депортацію дітей”.