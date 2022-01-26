Про це повідомляє британське видання Reuters.
Кримінально-виправна інспекція 25 січня стала вимагати змінити Олегу Навальному умовний термін на реальний. Його судять за участь у московському мітингу проти арешту свого брата. Його притягнули до відповідальності терміном один рік умовно через підбурювання до порушення санітарних норм, пов’язане з пандемією COVID-19.
Акцію мітингу провели 23 січня 2021 року, коли Олексій Навальний перебував за ґратами. Експерти вважають, що справа має політичний характер і спрямована на придушення інакодумства. Також у “санітарній справі” півтора року позбавлення волі присудили ще соратниці Навального Любов Соболь та речниці політика Кірі Ярмиш.
Розгляд клопотання призначено на 18 лютого в одному з судів Москви. Поки невідомо, де знаходиться Олег Навальний.
- Нагадаємо, суд у Москві визнав пов’язані з ув’язненим опозиціонером Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією”, “Фонд захисту прав громадян” і громадський рух “Штаби Навального” екстремістськими організаціями.
- Російського опозиційного політика Олексія Навального, а також його соратників, внесли до списку засуджених за злочини терористичного характеру у РФ.
- 2 лютого 2021 року суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 року колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців). 31 березня він оголосив голодування.
- Перед цим в січні очолюваний російським опозиційним політиком “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію щодо ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального, не вимовивши його імені.