Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук Олега Навального, брата ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Поки невідомо за якою саме статтею його розшукують.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

Кримінально-виправна інспекція 25 січня стала вимагати змінити Олегу Навальному умовний термін на реальний. Його судять за участь у московському мітингу проти арешту свого брата. Його притягнули до відповідальності терміном один рік умовно через підбурювання до порушення санітарних норм, пов’язане з пандемією COVID-19.

Акцію мітингу провели 23 січня 2021 року, коли Олексій Навальний перебував за ґратами. Експерти вважають, що справа має політичний характер і спрямована на придушення інакодумства. Також у “санітарній справі” півтора року позбавлення волі присудили ще соратниці Навального Любов Соболь та речниці політика Кірі Ярмиш.

Розгляд клопотання призначено на 18 лютого в одному з судів Москви. Поки невідомо, де знаходиться Олег Навальний.