На просторах Інтернету розповсюджують відео, на якому нібито зафіксовано момент вибуху на Каховській ГЕС 6 червня 2023 року. Російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що це ЗСУ завдали ударів, які зруйнували дамбу. Насправді це фейк, відео з листопада 2022 року.

Джерело: Вокс Україна

Фактчекери проєкту VoxCheck визначили, що відео, яке завірусилося в Telegram-каналах, насправді опублікували 12 листопада 2022 року. За зворотним пошуком скриншота з відео нам вдалося знайти першоджерело відео. Ним є російське медіа “Известия”. На кадрах зафіксовано підрив мосту на Каховській ГЕС.

Восени 2022 року його розповсюдили російські ЗМІ. Як зауважують фахівці, сам вибух міг статися 11 листопада, в день, коли російські війська відступали з правобережної Херсонщини.

Тобто, на відео зафіксовано підрив мосту, а не дамби та ГЕС. Тоді деякі російські ЗМІ видали вибухи на ГЕС за вибухи на Антонівському мосту.

Натомість російські пропагандисти намагаються дискредитувати Україну в очах Заходу та перекласти відповідальність за злочини Росії на жертву.

Довідка. VoxCheck – фактчекінговий проєкт незалежної аналітичної платформи “Вокс Україна”. Команда викриває брехню, маніпуляції та російську пропаганду як в Україні, так і за її межами. З 2018 року є підписантами Кодексу етики Міжнародної мережі фактчекерів інституту Poynter, а з 2020 року у партнерстві з Meta протидіють фейковим новинам на платформах Facebook та Instagram.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

За попередніми даними у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі річки Дніпро та понад 1 900 будинків.

Очільник херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на другу добу після підриву росіянами Каховської ГЕС, інтенсивність підтоплення зменшується. Водночас, попередив він, вода найближчими днями ще прибуватиме.