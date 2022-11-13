Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Так, під час повітряної тривоги РФ атакувала Індустріальний район Харкова.
“Попередньо – промисловий об’єкт. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – зазначив Терехов.
Про серію вибухів також інформували місцеві ЗМІ.
Своєю чергою, радниця голови Харківської облради Наталія Попова закликала містян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти до укриттів.
Пізно ввечері 2 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Інформації щодо постраждалих немає.
Раніше російські війська атакували українську територію іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок влучання у Кривому Розі зазнав руйнувань об’єкт енергетичної інфраструктури.
31 жовтня у Харкові пролунали вибухи близько 08:04. Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано два “прильоти”. Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури в місті. З технічних причин тимчасово рух лініями метрополітену припинено, написали у Харківському метрополітені.
Як додав Синєгубов, попередньо ракети комплексу С-300 запустили з Бєлгорода. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури можливі перебої зі світлом.
Харківський міський голова Ігор Терехов зауважив, що після ранкових прильотів ситуація у місті досить складна. Удару завдано по об’єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня Росія витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.
- 31 жовтня окупанти поцілили по десяти областях України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі. Влучання були по об’єктах у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. Близько 10:39 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру та Павлограду.
- По Україні внаслідок атак вводили екстрені відключення електроенергії.