Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Так, під час повітряної тривоги РФ атакувала Індустріальний район Харкова.

“Попередньо – промисловий об’єкт. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – зазначив Терехов.

Про серію вибухів також інформували місцеві ЗМІ.

Своєю чергою, радниця голови Харківської облради Наталія Попова закликала містян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти до укриттів.

Пізно ввечері 2 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше російські війська атакували українську територію іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок влучання у Кривому Розі зазнав руйнувань об’єкт енергетичної інфраструктури.

31 жовтня у Харкові пролунали вибухи близько 08:04. Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано два “прильоти”. Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури в місті. З технічних причин тимчасово рух лініями метрополітену припинено, написали у Харківському метрополітені.