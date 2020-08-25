Російська православна церква (РПЦ) змінила предстоятеля Білоруської православної церкви. Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Павло подав прохання про звільнення від посади.

Відповідне рішення прийняв Синод РПЦ, передає Tut.by.

Повідомляється, що РПЦ звільнила митрополита Мінського і Заславського Павла від посади патріаршого екзарха всієї Білорусі.

“Патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар’їногорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисівської єпархією”, – повідомив глава синодального відділу з відносин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Він також додав, що митрополита Павла призначено головою Кубанської митрополії РПЦ.

Відзначається, що вперше БПЦ очолив білоруський митрополит. Як пишуть місцеві ЗМІ, єпископ Веніамін має репутацію дуже релігійної та молитовної людини.

Єпископу Борисовському і Мар’їногорському Веніаміну за три тижні виповниться 52 роки. Він стане першим уродженцем Білорусі на чолі Білоруської православної церкви: він родом з Лунінця Брестської області.

Нагадаємо, раніше Православна церква Білорусі закликала зупинити акції протесту в країні; в той самий час церква засудила побиття демонстрантів і масові затримання.

Зазначимо, Білоруська церква є екзархатом РПЦ, відповідно, вона не визнала автокефалію Православної церкви України.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.