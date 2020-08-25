Відповідне рішення прийняв Синод РПЦ, передає Tut.by.
Повідомляється, що РПЦ звільнила митрополита Мінського і Заславського Павла від посади патріаршого екзарха всієї Білорусі.
“Патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар’їногорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисівської єпархією”, – повідомив глава синодального відділу з відносин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.
Він також додав, що митрополита Павла призначено головою Кубанської митрополії РПЦ.
Відзначається, що вперше БПЦ очолив білоруський митрополит. Як пишуть місцеві ЗМІ, єпископ Веніамін має репутацію дуже релігійної та молитовної людини.
Єпископу Борисовському і Мар’їногорському Веніаміну за три тижні виповниться 52 роки. Він стане першим уродженцем Білорусі на чолі Білоруської православної церкви: він родом з Лунінця Брестської області.
Нагадаємо, раніше Православна церква Білорусі закликала зупинити акції протесту в країні; в той самий час церква засудила побиття демонстрантів і масові затримання.
Зазначимо, Білоруська церква є екзархатом РПЦ, відповідно, вона не визнала автокефалію Православної церкви України.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.