Про це представник спецслужби заявив під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.

“У зв’язку з тим, що ми розслідуємо кримінальне виробництво, звичайно, ми встановили, що ця зустріч і розмови відбувалися. Наскільки вони повністю автентично зафіксовані і викладені в мас-медіа – ми це питання з’ясовуємо”, – сказав він у відповідь на питання народного депутата Максима Бужанського про визнання “автентичності записів”.

Також співробітник спецслужби сказав, що для запису розмови використовувалися засоби негласного отримання інформації.

LIVE: Комітет з питань свободи слова розглядає питання обшуків на 1+1 Gepostet von УНН – Українські Національні Новини am Donnerstag, 6. Februar 2020

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.