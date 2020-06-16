СБУ затримала Мангера, його везуть до Печерського суду

Служба безпеки України затримала підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Його доставляють до суду.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Мангера затримали сьогодні вранці на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду.

“На даний час правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави”, – йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора пояснили, що змінити запобіжний захід Мангеру вирішили після його погроз свідкам та членам їхніх сімей.

“Наразі діючий запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень”, – зазначили в ОГП.