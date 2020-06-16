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СБУ затримала Мангера, його везуть до Печерського суду

Служба безпеки України затримала підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Його доставляють до суду.

Вівторок, 16 червня 2020, 09:56

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Мангера затримали сьогодні вранці на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду.

“На даний час правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави”, – йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора пояснили, що змінити запобіжний захід Мангеру вирішили після його погроз свідкам та членам їхніх сімей.

“Наразі діючий запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень”, – зазначили в ОГП.

Нагадаємо, чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це відбулося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.

У грудні 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.

  • 29 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
  • Ексзаступник голови Офісу генпрокурора Віктор Трепак заявив, що сумнівається в тому, що після його відставки у справі щодо вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк можливий прорив.
Теги: Мангер, СБУ, справа Гандзюк, суд

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