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Ще танки Leopard та ЗРК Patriot від США, Німеччини та Нідерландів — перші результати зустрічі «Рамштайн»

Понад рік тому Росія розпочала своє незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення. І відтоді війська України мужньо борються, захищаючи свій суверенітет, свою територію та свою свободу.

Середа, 15 березня 2023, 19:05
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Про це зазначив міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові під час десятого засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн”.

Остін наголосив, що жоден українець не повинен терпіти щоденні обстріли, жоден український батько не повинен хвилюватися, що школу його дитини розбомблять та, зрештою, жодна нація не повинна боротися за своє виживання проти іноземної сили вторгнення, яка знищує цілі міста та селища.

Саме тому союзники, пояснив міністр, розуміють ставки війни за вибором Росії — як для українського народу, так і для світу. Додавши, що це найбільша загроза європейській безпеці з початку холодної війни після Другої світової війни. І прямий напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який тримає всіх у безпеці.

Глава оборонного відомства нагадав, що за минулий рік Збройні Сили України здобули кілька вражаючих перемог на полі бою, стрімко формуючи українську армію в сильну та професійну силу.

За його словами, ця Контактна група завжди прагне допомагати ЗСУ отримувати “те, що їм потрібно, коли їм це потрібно”.

Лише за минулі три місяці члени цієї Контактної групи продемонстрували чудове лідерство у нарощуванні можливостей, необхідних Україні для захисту свого суверенітету та створення імпульсу на полі бою, включаючи понад дев’ять бригад бронетехніки.

Глава Пентагону заявив, що коаліція країн, які споряджають Україні Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків.

Крім того, він повідомив, що США, Німеччина та Нідерланди виступили з пожертвуваннями ЗРК Patriot.

Багато інших країн забезпечили ППО меншої дальності. І Канада, і Німеччина надали свій внесок у системи протиповітряної оборони середньої дальності, такі як NASAMS і IRIS-T.

Остін перелічив вагомі внески союзників на минулих зустрічах.

Але зараз ми перебуваємо у вирішальному часі боротьби України за свободу. І ми всі повинні продемонструвати нашу незмінну рішучість і єдність. Це означає виконання наших зобов’язань — повністю та швидко”, – наголосив він.

Міністр зауважив, що ця контактна група зосереджена на координації “довгострокової підтримки”.

Нам також потрібно знайти шляхи отримання нових пожертвувань боєприпасів і систем протиповітряної оборони в Україну. Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї Контактної групи збираються разом для розробки інноваційних розв’язань проблем промислового виробництва. І я впевнений, що ми продовжуватимемо крокувати, щоб задовольнити потреби України цієї весни та й далі”.

Глава Пентагону повторив, що країни залишаються “рішучими та єдиними” у підтримці права України жити як вільної та суверенної країни — скільки завгодно.

15 березня розпочалась зустріч міністрів оборони у форматі “Рамштайн”.

Зауважимо, 13 березня міністр оборони України Олексій Резніков спільно з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорили співпрацю та шлях до перемоги у війні.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі. Він наголосив, що у союзників немає “синдрому втоми”.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання Україні боєприпасів та техніки, а також посилення української протиповітряної оборони.

Теги: Patriot, допомога Україні, зустріч, озброєння України, підтримка України, Рамштайн, леопард

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