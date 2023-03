Ще танки Leopard та ЗРК Patriot від США, Німеччини та Нідерландів — перші результати зустрічі «Рамштайн»

Про це зазначив міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові під час десятого засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн”.

Остін наголосив, що жоден українець не повинен терпіти щоденні обстріли, жоден український батько не повинен хвилюватися, що школу його дитини розбомблять та, зрештою, жодна нація не повинна боротися за своє виживання проти іноземної сили вторгнення, яка знищує цілі міста та селища.

Саме тому союзники, пояснив міністр, розуміють ставки війни за вибором Росії — як для українського народу, так і для світу. Додавши, що це найбільша загроза європейській безпеці з початку холодної війни після Другої світової війни. І прямий напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який тримає всіх у безпеці.

Глава оборонного відомства нагадав, що за минулий рік Збройні Сили України здобули кілька вражаючих перемог на полі бою, стрімко формуючи українську армію в сильну та професійну силу.

За його словами, ця Контактна група завжди прагне допомагати ЗСУ отримувати “те, що їм потрібно, коли їм це потрібно”.

Лише за минулі три місяці члени цієї Контактної групи продемонстрували чудове лідерство у нарощуванні можливостей, необхідних Україні для захисту свого суверенітету та створення імпульсу на полі бою, включаючи понад дев’ять бригад бронетехніки.

Глава Пентагону заявив, що коаліція країн, які споряджають Україні Leopard, продовжує зростати. І дев’ять країн зараз зобов’язалися надати понад 150 танків.

Крім того, він повідомив, що США, Німеччина та Нідерланди виступили з пожертвуваннями ЗРК Patriot.

Багато інших країн забезпечили ППО меншої дальності. І Канада, і Німеччина надали свій внесок у системи протиповітряної оборони середньої дальності, такі як NASAMS і IRIS-T.

Остін перелічив вагомі внески союзників на минулих зустрічах.

Міністр зауважив, що ця контактна група зосереджена на координації “довгострокової підтримки”.

Глава Пентагону повторив, що країни залишаються “рішучими та єдиними” у підтримці права України жити як вільної та суверенної країни — скільки завгодно.

15 березня розпочалась зустріч міністрів оборони у форматі “Рамштайн”.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023