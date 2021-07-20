Шевченко заявив, що хвиля звільнень в НБУ була «PR-кампанією»

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Financial Times.

Видання наголошує, що за рік роботи Шевченка на цій посаді Нацбанк залишили близько 30% топменеджерів. Нещодавно голова департаменту ліцензування НБУ та вісім колег заявили про звільнення, поскаржившись на недостатню прозорість та самостійність, а також на концентрацію рішень в “одних руках”.

“Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ“, – заявив Шевченко.

За його словами, НБУ відіграє “дуже важливу” роль в економіці України, тому начебто політичний тиск на нього “має руйнівний і небезпечний вплив”.

“Без подальшої антикорупційної реформи було б дуже важко захистити права кредиторів та права інвесторів в Україні. Однією з моїх цілей є захист реформи корпоративного управління в державних банках. Інакше майбутня приватизація ніколи не відбудеться”, – наголосив Шевченко.

30 червня у відставку подали всі керівники департаменту ліцензування регулятора.

Зокрема, звільнилися дев’ятеро співробітників: директор департаменту Олександр Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.

1 липня стало відомо, що ще двоє очільників департаментів Національного банку публічно повідомили про намір звільнитися.

Олег Новаковський, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, назвав причиною свого звільнення “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.