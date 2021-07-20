Шевченко заявив, що хвиля звільнень в НБУ була «PR-кампанією»

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Financial Times.
Видання наголошує, що за рік роботи Шевченка на цій посаді Нацбанк залишили близько 30% топменеджерів. Нещодавно голова департаменту ліцензування НБУ та вісім колег заявили про звільнення, поскаржившись на недостатню прозорість та самостійність, а також на концентрацію рішень в “одних руках”.
“Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ“, – заявив Шевченко.
За його словами, НБУ відіграє “дуже важливу” роль в економіці України, тому начебто політичний тиск на нього “має руйнівний і небезпечний вплив”.
“Без подальшої антикорупційної реформи було б дуже важко захистити права кредиторів та права інвесторів в Україні. Однією з моїх цілей є захист реформи корпоративного управління в державних банках. Інакше майбутня приватизація ніколи не відбудеться”, – наголосив Шевченко.
30 червня у відставку подали всі керівники департаменту ліцензування регулятора.
Зокрема, звільнилися дев’ятеро співробітників: директор департаменту Олександр Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.
1 липня стало відомо, що ще двоє очільників департаментів Національного банку публічно повідомили про намір звільнитися.
Олег Новаковський, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, назвав причиною свого звільнення “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.
- Зауважимо, 1 липня минулого року глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.
- Пізніше Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку Смолія.
- Перед голосуванням Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішення, які могли завдати шкоди економіці країни. Зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.
- Верховна Рада України 332 голосами призначила Кирила Шевченка новим головою Національного банку.