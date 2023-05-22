У новому фільмі "Війна очима тварин" оскароносний американський актор Шон Пенн зіграє звукорежисера, який ненавмисно стає свідком початку повномасштабної війни.

Джерело: Hollywoodreporter

Оскароносний актор і проукраїнський активіст Шон Пенн погодився на головну роль в українському військовому фільмі “Війна очима тварин”.

Це антологія з дев’яти частин, знята дев’ятьма українськими режисерами, яка розповідає про війну в Україні “очима тварин”, котрі стали заручниками вторгнення. Мирослав Слабошпицький, відомий український режисер фільму “Плем’я” (2014), зрежисує дев’яту частину, у якій Пенн зіграє американського звукорежисера, котрий випадково стає свідком початку війни, коли 24 лютого 2022 року росіяни розпочали повномасштабне вторгнення.

Зйомки заплановані в Україні та Лос-Анджелесі влітку 2023 року.

Пенн є відвертим прихильником України. Дворазовий володар “Оскара” був в Україні на зйомках документального фільму для Vice Studios, коли почалася війна.

Зауважимо, 18 лютого у межах Берлінського кінофестивалю відбулася прем’єра документального фільму Шона Пенна спільно Аароном Кауфманом “Суперсила” (Superpower) про повномасштабну війну РФ проти України. Під час прем’єри Пенн скористався нагодою, аби закликати західні уряди надати більшу військову підтримку Україні.

“Я дуже радий бути частиною цього фільму. Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором і видатною людиною, одним із найбільших друзів України Шоном Пенном, – зазначив Слабошпицький. Він був з нами під час нападу 24 лютого і глибоко досліджує війну та Україну у своєму документальному фільмі. Його підтримка є для нас безцінною, і її неможливо переоцінити”.

Стрічку “Війна очима тварин” продюсують компанії Sota Cinema Group та Kleos Art, також продюсерами є Олег Кохан та Олексій Макухін.

Американський актор приїжджав до України у листопаді 2021 року. Він побував на Приазов’ї та поспілкувався з українськими військовими у межах підготовки документального фільму. Після російського широкомасштабного вторгнення він закликав мільярдерів світу придбати для України 12 винищувачів.

Шон Пенн протягом багатьох років долучався до антивоєнних та гуманітарних операцій. У фільмі Discovery Plus 2020 року “Citizen Penn” розповідається про те, які зусилля докладав актор, щоб створити некомерційну організацію Community Organized Relief Effort. Вона також відома як CORE. Зазначимо, що ця організація допомогає українським переселенцям у Польщі.

У листопаді 2022 року актор привіз свою статуетку “Оскара” як символ віри в перемогу нашої країни.