Про це повідомляють #Букви.
За словами кореспондента, 31 березня представники УПЦ МП та віряни знову не пустили на територію заповідника комісію Міністерства культури для оцінки майна та передачі його державі.
Схожа ситуація склалася й вчора, 30 березня, коли намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.
Крім того, тоді парафіяни на чолі з Павлом заблокували комісії вхід до Храму на честь преподобного Агапіта Печерського УПЦ.
Загалом прихильники УПЦ МП співали пісні та молилися, доки не почалася штовханина. До вірян підійшли молоді люди із плакатом “Геть русню з Лаври”. Потім його вихопили з їхніх рук.
Також один зі священнослужителів почав бризкати на людей водою, погрожуючи вилити її на голову.
Павло Лебідь відзначив, що віряни та священники не відступляться, адже нібито Лавру збираються “штурмувати”. Втім, станом на час публікації цієї новини “штурму” не зафіксовано.
Нагадаємо, що за фактом перешкоджання роботи комісії у Мінкульті подали заяву в поліцію. Як зазначи міністр культури Олександр Ткаченко, 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.
- З Києво-Печерської лаври намагалися вивезти ікону. Поліція не пропустила автомобіль, який намагався це зробити.
- 29 березня закінчився строк договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з Українською православною церквою Московського патріархату. Тож священнослужителі УПЦ МП востаннє провели богослужіння у Києво-Печерській лаврі.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.
- Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.