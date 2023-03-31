Сьогодні, 31 березня, на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом "Геть русню з Лаври".

Про це повідомляють #Букви.

За словами кореспондента, 31 березня представники УПЦ МП та віряни знову не пустили на територію заповідника комісію Міністерства культури для оцінки майна та передачі його державі.

Схожа ситуація склалася й вчора, 30 березня, коли намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.

Крім того, тоді парафіяни на чолі з Павлом заблокували комісії вхід до Храму на честь преподобного Агапіта Печерського УПЦ.

Загалом прихильники УПЦ МП співали пісні та молилися, доки не почалася штовханина. До вірян підійшли молоді люди із плакатом “Геть русню з Лаври”. Потім його вихопили з їхніх рук.

Також один зі священнослужителів почав бризкати на людей водою, погрожуючи вилити її на голову.

Павло Лебідь відзначив, що віряни та священники не відступляться, адже нібито Лавру збираються “штурмувати”. Втім, станом на час публікації цієї новини “штурму” не зафіксовано.

Нагадаємо, що за фактом перешкоджання роботи комісії у Мінкульті подали заяву в поліцію. Як зазначи міністр культури Олександр Ткаченко, 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.