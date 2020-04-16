Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, який напередодні опублікував "плівки Єрмака", заявив в НАБУ про "безпрецедентну корупцію" в Державній податковій службі.

Відповідний пост Лерос опублікував в Facebook.

Нардеп заявив, що до нього в руки потрапив звіт, який нібито “розкриває факти організованої топ-корупції”, виявлення яких “коштувало міністрові його посади”.

За словами Лерос, звіт доводить, що протягом останніх місяців в Державній податковій службі діє “програма”, спрямована на ухилення бізнесменів від сплати податків.

“Згідно зі звітом, з червня в Державній податковій службі введено в дію так звану “програму”, суть якої полягає в організованому топ-чиновниками системи ухиленні від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати. […] Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом”, — написав Лерос.

Як приклад він навів частину звіту, де йдеться про дохід угруповання в 42 млн та 87 млн ​​грн за липень 2019 по Львівській та Донецькій областях відповідно.

































«Слуга» Лерос заявив в НАБУ про топ-корупцію в податковій // 17 фото

Нардеп повідомив, що працівники податкової системи підтвердили йому достовірність фактів, викладених у звіті. У зв’язку з цим він звернувся в Національне антикорупційне бюро.

“Я написав заяву в НАБУ та сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної в звіті, безпрецедентний. […] Я прошу правоохоронні органи дати оцінку цим фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок по фіктивними операціями”, — зазначив Лерос.

Підводячи підсумки, нардеп заявив, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак “коштує Україні дуже дорого”

Як повідомлялося раніше, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.

А Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.