Народний депутат Олександр Юрченко, який пройшов у Верховну Раду від партії "Слуги народу", а після потрапляння у корупційний скандал був виключений з фракції, у 2009 році вкрав чотири пляшки пива.

Про повідомив головний редактор видання Цензор.Нет Юрій Бутусов, посилаючись на свої джерела.

За його словами, в Національному антикорупційному бюро, в ході розслідування вимагання хабара народним депутатом Юрченко було встановлено, що 25 листопада 2009 року в журналі реєстрації злочинів Голосіївського районного управління внутрішніх справ було зафіксовано затримання Юрченка Олександра Миколайовича, 1988 року народження, за крадіжку чотирьох пляшок пива “Старопрамен” в магазині “Каштан” за адресою Велика Васильківська, 92.

Водночас, 4 грудня 2009 року у справі було виписана відмову у відкритті кримінальної справи. На даний момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідною службову перевірку.

На думку Бутусова, дана обставина може бути однією з причин, чому Офіс президента так довго намагався приховати Юрченко від пред’явлення підозри – ймовірно, час використовувався для зачистки деяких документів.

“Факт включення в списки “Слуг” людей з непорядними фактами в біографії, які ховалися при висуванні в кандидати в депутати, може завдати величезної шкоди нинішньої виборчої кампанії “Слуг” на місцевих виборах”, – додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.