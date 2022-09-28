Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости”.

Російський спікер розкритикував росіян, які тікають від мобілізації.

“Ось у нас складають списки всіх, хто зараз на виїзд. Ви думаєте, ось вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав”, — сказав він.

Він запропонував забирати авто для того, щоб передавати їх мобілізованим. За його словами, ухилянти, тоді “нехай пішки” добираються, бо це буде для них “теж наука”.

“Нині вже машини кидають. Теж треба подумати. Кому віддати. Можливо, сім’ям тих хлопців, які поїхали (на фронт в Україну, – ред.) це буде правильно. А далі нехай пішки, і це теж наука”, — додав Володін.

Зазначимо, що Росію намагаються покинути заможні громадяни. Вони готові платити по 25 тисяч фунтів стерлінгів за можливість покинути Росію приватними літаками. Минулого тижня на територію Казахстану в’їхало близько 100 тисяч громадян РФ, а росіяни також виїжджали до Грузії, Фінляндії, Монголії та інших країн.

Грузія відкрила пішохідний прохід через величезні затори на кордоні. У відповідь уряд Росії вирішив створити мобілізаційний пункт прямо на КПП. У Грузії опозиційний рух “Дроа” анонсував проведення акції через масове прибуття росіян.