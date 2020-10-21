Святошинський районний суд Києва постановив оголосити в міжнародний розшук трьох колишніх беркутівців, обвинувачених у рамках справи про розстріли на вулиці Інститутській у столиці в лютому 2014 року.

Про це поінформували в Адвокатській дорадчій групі (Advocacy Advisory Panel), що представляє інтереси потерпілих. Також про це повідомила адвокат Євгенія Закревська.

Так, у розшук будуть оголошені Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін.

Це троє з п’яти колишніх бійців “Беркута”, яких Україна передала російсько-терористичним формуванням під час обміну в грудні 2019 року.

Двоє інших – Олександр Маринченко та Сергій Тамтура після обміну повернулися на підконтрольну владі України територію. Вони залишаються обвинуваченими у справі про розстріли активістів на Майдані.

“Суд постановив оголосити Аброськіна, Зінченка та Янішевського в міжнародний розшук. Суд акцентував, що обвинувачення не може вважатись політично вмотивованим, оскільки інкримінуються насильницькі злочини проти життя і здоров‘я, зокрема численні вбивства”, – зазначається в повідомленні адвокатської групі.

Суд постановив, що обвинувачені будуть вважатися такими, які оголошені в міжнародний розшук, – з дня прийняття компетентним органом міжнародної юрисдикції відповідного рішення.

Це означає, що прокурори повинні надіслати рішення суду в українське бюро Інтерполу, яке є частиною Міністерства внутрішніх справ. Надалі матеріали клопотання повинні бути спрямовані в центральне бюро Інтерполу.

В адвокатській групі уточнили, що вже зараз обвинувачені вважаються оголошеними в розшук на території України.

Під час засідання суд не задовольнив клопотання прокурорів про обрання для двох присутніх фігурантів справи – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури – запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту (зараз вони перебувають під особистим зобов’язанням).