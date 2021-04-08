«Справа Василя Стуса»: суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч гривень на користь видавництва

Про це 8 квітня повідомив адвокат письменника В’ячеслав Якубенко.

“19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги мого клієнта Вахтанга Кіпіані та видавництва, і зняв заборону на поширення книги “Справа Василя Стуса”. Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисяч гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції”, — повідомив адвокат, опублікувавши копію відповідної постанови.

Якубенко переконаний, що Медведчук оскаржуватиме таке рішення суду.

У вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність. Пізніше він подав до суду на Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у цій справі.

Але після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;

на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;

на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;

на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;

на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;

на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагментів з книги. А заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”. Після цього українські користувачі Мережі поглузували з Медведчука. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендувало книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” до прочитання, а голова міністерства Олександр Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек, поки скандальна справа про заборону книги міститься в апеляції.

Згодом стало відомо, що у додатковий тираж книги “Справа Василя Стуса” увійде рішення Дарницького райсуду Києва про її заборону.

19 березня Кіпіані виграв суд проти Медведчука щодо заборони книги.