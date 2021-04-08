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«Справа Василя Стуса»: суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч гривень на користь видавництва

Київський апеляційний суд зобов'язав кума Володимира Путіна та голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука компенсувати видавництву книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" судові витрати. 

Четвер, 8 квітня 2021, 19:07

Про це 8 квітня повідомив адвокат письменника В’ячеслав Якубенко.

“19 березня апеляційний суд на 99% задовольнив апеляційні скарги мого клієнта Вахтанга  Кіпіані  та видавництва, і зняв заборону на поширення книги “Справа Василя Стуса”. Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тисяч гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції”, — повідомив адвокат, опублікувавши копію відповідної постанови.

Фото: Viacheslav Yakubenko

Якубенко переконаний, що Медведчук оскаржуватиме таке рішення суду.

Віктор Медведчук проти “Справи Василя Стуса”

У вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність. Пізніше він подав до суду на Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у цій справі.

Але після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

  • на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;
  • на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;
  • на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;
  • на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;
  • на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;
  • на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагментів з книги. А заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”.  Після цього українські користувачі Мережі поглузували з  Медведчука. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендувало книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” до прочитання, а голова міністерства Олександр Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек, поки скандальна справа про заборону книги міститься в апеляції.

Згодом стало відомо, що у додатковий тираж книги “Справа Василя Стуса” увійде рішення Дарницького райсуду Києва про її заборону.

19 березня Кіпіані виграв суд проти Медведчука щодо заборони книги.

  • Зазначимо, що через новину про фільм про Василя Стуса Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви.
  • 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд цієї справи. На продовженому попередньому засіданні судом за новими доказами, поданими представником позивача, були затверджені нові відповідачі – власники домену #Букви Петро Терентьєв і Катерина Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду.
Теги: Дело Василия Стуса, Кипиани, Апеляційний суд, Віктор Медведчук, Дело Василия Стуса, Кипиани

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