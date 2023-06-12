12 червня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати найближчим часом оголосять про наступний пакет військової допомоги Україні.

Джерело: брифінг

Кірбі нагадав про допомогу виділену у межах програми USAI та зауважив, що вже незабаром США оголосять про додаткові оборонні пакети Україні. Ймовірно, пакет виділять з наявних резервів Пентагона за повноваженнями президента США.

Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати”, — наголосив він.

Представник Білого дому запевнив, що у Вашингтоні знають про першочергові потреби України, зокрема щодо нинішніх контрнаступальних операцій.

За словами Кірбі, наразі США зосереджуватимуться на допомозі, яка допоможе Україні досягти успіху на полі бою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вартість пакета становитиме близько 325 млн доларів.

Нагадаємо, 6 червня координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готують Україні нові пакети допомоги у найближчі тижні.

Раніше США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.