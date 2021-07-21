США та Німеччина домовились щодо ризиків, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією газопроводу "Північний потік - 2". Німеччина пообіцяла, що вимагатиме санкцій проти Росії, якщо та порушить домовленості та використовуватиме газ, як засіб впливу проти європейських країн.

Про це повідомила заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань в Конгресі.

Вона зробила акцент на тому, що угода спрямована на те, аби “знищити залежність України… від російського газу”.

В рамках угоди Німеччина повинна тиснути на Європейський союз, аби той відреагував, в тому числі шляхом введення санкцій, аби обмежити експорт російського газу в Європу, якщо РФ “використовуватиме газ, як зброю”.

Перед підписанням угоди США активно консультувалися з представниками українського уряду.

“Під час роботи над угодою ми активно консультувалися з українцями”, – сказала Нуланд. При цьому, вона додала, що США не робили нічого, аби “змусити Україну мовчати”. Навпаки, Білий дім обговорював з Банковою “потреби та слабкі місця” України в рамках експлуатації “Північного потоку – 2”.

Нуланд пояснила, що угоду вже опубліковано. При цьому, вона назвала трубопровід, як і ситуацію навколо нього – “негативною”.

“Але ми повинні допомогти Україні”, – резюмувала Нуланд.

Також вона повідомила, що в угоді йдеться про необхідність дотримання іншої угоди між Росією та Україною щодо транспортування газу, яка діє до 2024 року. Після цього Німеччина знову наполягатиме на продовженні угоди на наступних 10 років.

Деталі угоди опублікували на сайті Державного департаменту США та на сайті уряду Німеччини.

“Сполучені Штати та Німеччина твердо підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та обраний нею європейський шлях. Сьогодні ми знову обіцяємо протистояти російській агресії та злонаміреним діям на території України та за її межами”, – сказано в заяві.

США пообіцяли підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо відновлення миру на сході України шляхом домовленостей в нормандському форматі.

“Сполучені Штати та Німеччина єдині у своєму бажанні залучити Росію до відповіді за її агресію та аналогічні дії шляхом введення санкцій та інших інструментів”, – сказано в угоді. Сторони домовились працювати по двосторонніх каналах, аби забезпечити готовність США та ЄС протидії негативним діям Росії. Зокрема, якщо Росія намагатиметься використовувати газ, як енергетичну зброю чи агрегуватиме відносно України, Німеччина має відреагувати на національному рівні та вимагатиме таких же ефективних методів впливу від ЄС.

В угоді сказано, що вона гарантує, що “Росія не буде зловживати трубопроводом “Північний потік – 2″ для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію, як зброю”.

Угода передбачає, що США та Німеччина мають слідкувати за угодою щодо транзиту газу територією України в Європу до 2024 року, а також – стимулювання підписання аналогічної угоди на наступних десять років (до 2034 року). Переговори з цього приводу, як і призначення спеціального представника з підтримки таких переговорів, має відбутися якнайшвидше, але не пізніше 1 вересня.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.