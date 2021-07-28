Відповідний допис вона опублікувала в Twitter.

Як сповіщається на сайті президента, в середу, 28 липня, відбулася розмова Володимира Зеленського із Крісталіною Георгієвою.

В центрі уваги співрозмовників — прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by, а саме виконання Україною вимог щодо посилення корпоративного управління в банках та прийняття законів про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.

Георгієва назвала цю розмову “дуже конструктивною”.

“З нетерпінням чекаю нашої продуктивної співпраці щодо просування нашої роботи над остаточними питаннями під час місії у вересні“, — написала вона.

Співпраця України та МВФ

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Поки що наступні транші виділені не були.

В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила. Тодішній міністр економіки Сергій Марченко акцентував, що місія МВФ не завершилася без результату.

В лютому голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.

В травня очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.

Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.

14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.