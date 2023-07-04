Столтенберг провів розмову з Зеленським: обговорили наближення України до НАТО

Джерело: Єнс Столтенберг/Twitter
Глава НАТО зазначив, що відбулася “дуже добра розмова з президентом Зеленським” стосовно останніх подій в Україні та підготовчих заходів до саміту НАТО.
У Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення наших політичних зв’язків та зближення України з НАТО”, – наголосив Столтенберг.
Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023
Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20.
15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.
- Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО “вже зараз” – навіть якщо членство настане лише після війни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- 28 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Брюсселі зазначив, що Альянс повинен дати потужний сигнал про те, що готовий захищати кожен дюйм своєї території на тлі повідомлень про переміщення російської групи найманців до РБ. Натомість глава естонського уряду переконана, що вступ України до НАТО забезпечить стабільний мир на континенті.