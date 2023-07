Столтенберг провів розмову з Зеленським: обговорили наближення України до НАТО

Джерело: Єнс Столтенберг/Twitter

Глава НАТО зазначив, що відбулася “дуже добра розмова з президентом Зеленським” стосовно останніх подій в Україні та підготовчих заходів до саміту НАТО.

Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023