Столтенберг провів розмову з Зеленським: обговорили наближення України до НАТО

4 липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сторони зокрема обговорили підготовку до майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

Джерело: Єнс Столтенберг/Twitter

Глава НАТО зазначив, що відбулася “дуже добра розмова з президентом Зеленським” стосовно останніх подій в Україні та підготовчих заходів до саміту НАТО.

У Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення наших політичних зв’язків та зближення України з НАТО”, – наголосив Столтенберг.

Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО сягнула 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.