17 січня об 11:00 мало розпочатися судове засідання над п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком, однак суддя запізнався на понад 30 хвилин. Наразі оголошена перерва.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на стрім на Youtube-каналі “Прямий“.

Під час засідання Петро Порошенко заявив, що влада намагалася силоміць нав’язати йому безкоштовного адвоката: “Влада зробила спробу незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що у мене є захисники. З цього приводу я буду звертатись до правоохоронних органів з приводу порушення мого права на захист”.

Сам адвокат покинув залу суду, сказавши, що не хоче брати участь у провокаціях чинної влади.

Через 20 хвилин після початку засідання суддя Печерського районного суду Олексій Соколов оголосив про перерву на декілька годин. У цей час адвокати п’ятого президента ознайомляться з кримінальною справою.

Один з адвокатів Порошенка, Ігор Головань, заявив, що чітких часових меж не було дано для цього.

“Є судді, які вважають нас геніями і дають 50 хвилин, а є ті, що дають більше часу”, – пояснив адвокат.

Він додав, що вони [Петро Порошенко та адвокати] самі не зацікавлені у затягуванні часу, це радше в інтересах чинної влади.

“Вся ця історія виключає якісне правосуддя”, – констатував Головань. А ідею “перехресного допиту з Віктором Медведчуком” він назвав “витвір хворої уяви когось у ДБР”.

Адвокат сказав, що суд, ймовірно, витратив хвилин 7 на ознайомлення з кримінальною справою, але їм знадобляться 2-3 години.

“Це спроба з “квартального” процесу зробити ще більш квартальний”, – наголосив Ігор Головань.

Зауважимо, що текст кримінальної справи складається з 8 томів.