Про це повідомляють #Букви з посиланням на стрім на Youtube-каналі “Прямий“.
Під час засідання Петро Порошенко заявив, що влада намагалася силоміць нав’язати йому безкоштовного адвоката: “Влада зробила спробу незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що у мене є захисники. З цього приводу я буду звертатись до правоохоронних органів з приводу порушення мого права на захист”.
Сам адвокат покинув залу суду, сказавши, що не хоче брати участь у провокаціях чинної влади.
Через 20 хвилин після початку засідання суддя Печерського районного суду Олексій Соколов оголосив про перерву на декілька годин. У цей час адвокати п’ятого президента ознайомляться з кримінальною справою.
Один з адвокатів Порошенка, Ігор Головань, заявив, що чітких часових меж не було дано для цього.
“Є судді, які вважають нас геніями і дають 50 хвилин, а є ті, що дають більше часу”, – пояснив адвокат.
Він додав, що вони [Петро Порошенко та адвокати] самі не зацікавлені у затягуванні часу, це радше в інтересах чинної влади.
“Вся ця історія виключає якісне правосуддя”, – констатував Головань. А ідею “перехресного допиту з Віктором Медведчуком” він назвав “витвір хворої уяви когось у ДБР”.
Адвокат сказав, що суд, ймовірно, витратив хвилин 7 на ознайомлення з кримінальною справою, але їм знадобляться 2-3 години.
“Це спроба з “квартального” процесу зробити ще більш квартальний”, – наголосив Ігор Головань.
Зауважимо, що текст кримінальної справи складається з 8 томів.
- Сьогодні п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність”Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників. Порошенко виступив перед усіма присутніми.
- Голова партії “Голос” Кіра Рудик заявила, що “Голос” разом із “Європейською Солідарністю”.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- Петра Порошенка на 20 хвилин затримали в аеропорту у зв’язку з перевіркою.
- Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прибули 17 січня до аеропорту “Київ” з метою вручити народному депутату України Петру Порошенку процесуальні документи.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.