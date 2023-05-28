Джерело: афганський журналіст Таджуден Соруш у Twitter.
Афганські таліби оприлюднили відео, на якому можна помітити, що вони підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні. Водночас, ватажки талібану почали поширювати наратив, що вони будуть боротися із “корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти США”.
“Якщо старійшини дадуть дозвіл на джихад, скоро Іран буде наш”, – заявив один з ватажків талібів.
При цьому Міністерство національної оборони Афганістану звинуватило іранські сили у відкритті вогню. “На переконання ісламського Емірату діалог є розумним і зваженим способом розв’язання будь-якого конфлікту, жодна із сторін не зацікавлена у пошуках причин для війни”, – зауважили у відомстві.
Своєю чергою в Ірані звинуватили афганську сторону у розв’язанні конфлікту. За словами іранських військових, представники талібів стали ініціаторами нападу з порушенням “міжнародного права та принципів добросусідства” та зустріли “рішучу та мужню протидію з боку прикордонників” Ісламської Республіки.
“Сьогодні у першій половині дня відбулося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які намагалися проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, у нульовій точці кордону, що спричинило перестрілку та збройний конфлікт”, – йдеться у повідомленні.
Нині відомо про двох убитих іранських прикордонників внаслідок зіткнення з талібами.
Зіткнення відбулося після попередження президента Ірану Ібрагіма Райсі раніше цього місяця, адресованого “Талібану”, не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд. Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Натомість “Таліби” відкинули це звинувачення. Також перед атакою МЗС Ірану заявило, що Іран не визнає талібів.
“Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані”, – наголосили у відомстві.
- 5 квітня в ООН заявили, що не можуть прийняти рішення Талібану заборонити афганським жінкам-співробітницям працювати в агентстві, назвавши це “безпрецедентним” порушенням прав жінок.
- У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.
- Таліби підписали тимчасову угоду з РФ про постачання бензину, дизельного пального, газу та пшениці до Афганістану.
- 19 вересня “Талібан” передав Сполученим Штатам американського інженера Марка Фреріхса в обмін на високопоставленого учасника радикального ісламістського руху Хаджі Башира Нурзая.
- У серпні російський посол у Кабулі заявив, що співпрацювати з Талібаном необхідно там, де це в інтересах Москви.
- Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена назвала одну з умов визнання легітимності Талібану, який у серні 2021 року захопив Афганістан.
- 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.