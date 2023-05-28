Радикальний ісламістський рух "Талібан" вдався до застосування живої сили та бронетехніки для атаки на прикордонний пост Ірану.

Джерело: афганський журналіст Таджуден Соруш у Twitter.

Афганські таліби оприлюднили відео, на якому можна помітити, що вони підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні. Водночас, ватажки талібану почали поширювати наратив, що вони будуть боротися із “корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти США”.

“Якщо старійшини дадуть дозвіл на джихад, скоро Іран буде наш”, – заявив один з ватажків талібів.

При цьому Міністерство національної оборони Афганістану звинуватило іранські сили у відкритті вогню. “На переконання ісламського Емірату діалог є розумним і зваженим способом розв’язання будь-якого конфлікту, жодна із сторін не зацікавлена у пошуках причин для війни”, – зауважили у відомстві.

Своєю чергою в Ірані звинуватили афганську сторону у розв’язанні конфлікту. За словами іранських військових, представники талібів стали ініціаторами нападу з порушенням “міжнародного права та принципів добросусідства” та зустріли “рішучу та мужню протидію з боку прикордонників” Ісламської Республіки.

“Сьогодні у першій половині дня відбулося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які намагалися проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, у нульовій точці кордону, що спричинило перестрілку та збройний конфлікт”, – йдеться у повідомленні.

Нині відомо про двох убитих іранських прикордонників внаслідок зіткнення з талібами.

Зіткнення відбулося після попередження президента Ірану Ібрагіма Райсі раніше цього місяця, адресованого “Талібану”, не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд. Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Натомість “Таліби” відкинули це звинувачення. Також перед атакою МЗС Ірану заявило, що Іран не визнає талібів.

“Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані”, – наголосили у відомстві.