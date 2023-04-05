Про це повідомляє AP.
Відповідну заяву зробили через день після того, як ООН повідомила, що правлячий в Афганістані Талібан заборонив афганським жінкам працювати на всесвітню організацію. Це оголошення було зроблено після того, як місія ООН у країні висловила стурбованість тим, що її співробітницям-жінкам не дозволяли з’явитися на роботу в східній провінції Нангархар.
Рішення Талібану є безпрецедентним порушенням прав жінок, кричущим порушенням гуманітарних принципів і міжнародних правил”, – йдеться в заяві.
Таліби публічно не коментували заборону та не оприлюднили заяв.
У заяві ООН мовиться, що декілька національних співробітниць ООН вже зазнали обмежень на пересування, включаючи переслідування, залякування та затримання.
Тому ООН наказала всьому національному персоналу – чоловікам і жінкам – не з’являтися в офіс до подальшого повідомлення”, – зазначили в заяві.
Попри початкові обіцянки більш поміркованого правління, ніж під час свого попереднього перебування при владі, Талібан запровадив жорсткі заходи після того, як захопив владу у країні в 2021 році.
Дівчатам заборонено навчатися після шостого класу. Жінкам заборонено працювати, вчитися, подорожувати без супроводу чоловіків і навіть відвідувати парки.
Зокрема 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.
Афганським жінкам вже було заборонено працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях, що перешкоджало доставці гуманітарної допомоги, але заборона раніше не поширювалася на роботу в ООН.
За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, в Афганістані працює близько 3900 співробітників ООН, зокрема приблизно 3300 афганців і 600 міжнародних співробітників. Серед них також 600 афганських жінок і 200 жінок з інших країн.
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