5 квітня в ООН заявили, що не можуть прийняти рішення Талібану заборонити афганським жінкам-співробітницям працювати в агентстві, назвавши це "безпрецедентним" порушенням прав жінок.

Про це повідомляє AP.

Відповідну заяву зробили через день після того, як ООН повідомила, що правлячий в Афганістані Талібан заборонив афганським жінкам працювати на всесвітню організацію. Це оголошення було зроблено після того, як місія ООН у країні висловила стурбованість тим, що її співробітницям-жінкам не дозволяли з’явитися на роботу в східній провінції Нангархар.

Рішення Талібану є безпрецедентним порушенням прав жінок, кричущим порушенням гуманітарних принципів і міжнародних правил”, – йдеться в заяві.

Таліби публічно не коментували заборону та не оприлюднили заяв.

У заяві ООН мовиться, що декілька національних співробітниць ООН вже зазнали обмежень на пересування, включаючи переслідування, залякування та затримання.

Тому ООН наказала всьому національному персоналу – чоловікам і жінкам – не з’являтися в офіс до подальшого повідомлення”, – зазначили в заяві.

Попри початкові обіцянки більш поміркованого правління, ніж під час свого попереднього перебування при владі, Талібан запровадив жорсткі заходи після того, як захопив владу у країні в 2021 році.

Дівчатам заборонено навчатися після шостого класу. Жінкам заборонено працювати, вчитися, подорожувати без супроводу чоловіків і навіть відвідувати парки.

Зокрема 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.

Афганським жінкам вже було заборонено працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях, що перешкоджало доставці гуманітарної допомоги, але заборона раніше не поширювалася на роботу в ООН.

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, в Афганістані працює близько 3900 співробітників ООН, зокрема приблизно 3300 афганців і 600 міжнародних співробітників. Серед них також 600 афганських жінок і 200 жінок з інших країн.