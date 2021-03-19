Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Обмін репліками між нардепом та міністром стався у рамках години запитань до уряду.
Лерос взяв слово та заявив, що Степанов буде нести “персональну відповідальність за критичну ситуацію, пов’язану з пандемією”.
Лерос додав, що очільник МОЗ “уособлює ходячий фейк”, але при цьому звинувачує в поширенні фейків нардепів із “Європейської Солідарності” та “Голосу”.
“І у мене запитання до вас: коли сотнями українці гинули через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. То ж у мене запитання до вас: як воно, тепло в ній, чи ні?” – заявив нардеп, звертаючись до Степанова.
У відповідь Степанов висловив думку, що Леросу “хамство притаманне”, а тому він не збирається відповідати на запитання нардепа.
Міністр також звинуватив нардепа у “розповсюдженні фейків”.
“Я думаю, що мудрий український народ точно розбирається, де фейки, які ви, в тому числі, розповсюджуєте, а де правда. Єдине що – просто звертаюся до вас, прошу: від кількості ваших фейків і міфів, які ви розповсюджуєте щодо вакцинації, боротьби з COVID-19 – залежить життя конкретних людей, які вчасно не вакцинуються. Просто не робіть цього”, – закликав Степанов.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.