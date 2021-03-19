У Верховній Раді України сьогодні стався обмін "люб’язностями" між позафракційним нардепом Гео Леросом та міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Обмін репліками між нардепом та міністром стався у рамках години запитань до уряду.

Лерос взяв слово та заявив, що Степанов буде нести “персональну відповідальність за критичну ситуацію, пов’язану з пандемією”.

Лерос додав, що очільник МОЗ “уособлює ходячий фейк”, але при цьому звинувачує в поширенні фейків нардепів із “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

“І у мене запитання до вас: коли сотнями українці гинули через COVID-19, ви два тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. То ж у мене запитання до вас: як воно, тепло в ній, чи ні?” – заявив нардеп, звертаючись до Степанова.

У відповідь Степанов висловив думку, що Леросу “хамство притаманне”, а тому він не збирається відповідати на запитання нардепа.

Міністр також звинуватив нардепа у “розповсюдженні фейків”.

“Я думаю, що мудрий український народ точно розбирається, де фейки, які ви, в тому числі, розповсюджуєте, а де правда. Єдине що – просто звертаюся до вас, прошу: від кількості ваших фейків і міфів, які ви розповсюджуєте щодо вакцинації, боротьби з COVID-19 – залежить життя конкретних людей, які вчасно не вакцинуються. Просто не робіть цього”, – закликав Степанов.