Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з його зустріччю з чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Також Координаційна рада опозиції країни звернулася до російської влади, громадськості та до офіційних осіб.

Своє звернення Тихановська опублікувала в Telegram-каналі Пул Першої.

“Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не прийняли і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом”, – написала вона.

Координаційна рада опозиції Білорусі звернулась до російської влади, громадськості та до офіційних осіб на своєму сайті.

“Дії білоруської влади за останній місяць, яка широко використовує арсенал насильства, провокують подальше зростання протестів, радикалізацію настроїв у суспільстві, і з великою ймовірністю можуть привести країну до гуманітарної катастрофи. Ми переконані, що Росія, як найважливіший партнер Білорусі, не може бути зацікавлена у такому сценарії”, – йдеться у заяві.

Такі заяви білоруська опозиція випустила в зв’язку з сьогоднішньою зустріччю Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в Сочі.

Що відбувається у Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.