Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Перед дебатами результати тестів вже були готові. Обидва тести – негативні.
“Сьогодні колишній віце-президент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не виявлено”, – повідомили в передвиборному штабі Байдена.
Про те, що у Трампа негативний результат тесту, розповів голова апарату Білого дому Марк Медоуз.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.