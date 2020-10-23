Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джо Байден напередодні третього раунду дебатів здали тести на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Перед дебатами результати тестів вже були готові. Обидва тести – негативні.

“Сьогодні колишній віце-президент Байден пройшов ПЛР-тестування, і COVID-19 у нього не виявлено”, – повідомили в передвиборному штабі Байдена.

Про те, що у Трампа негативний результат тесту, розповів голова апарату Білого дому Марк Медоуз.