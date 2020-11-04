Нинішній президент США Дональд Трамп зберігає лідерські позиції в результаті підрахунку голосів у штаті Луїзіана.

Про це повідомляє The Washington Post.

Попередньо, він виграє в цьому штаті, отримавши всі вісім голосів виборщиків (з 270 необхідних).

За результатами підрахунку 67% голосів, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена в Луїзіані підтримують 35,4%.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляли бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.