Президент США Дональд Трамп заявив про офіційне повернення до передвиборної кампанії, оскільки повністю видужав і не є переносником коронавірусу COVID-19.

Про це він заявив під час виступу у Флориді.

Він подякував прихильникам за підтримку “в цей непростий період життя”.

У Флориді Трамп провів перший масовий захід після того, як стало відомо про його зараження. Тепер він має намір значно збільшити кількість поїздок по країні і виступів в рамках передвиборної кампанії.

“Як здорово повернутися. Здорово приїхати в свій рідний штат Флориду, щоб офіційно повернутися до передвиборної кампанії”, – сказав Трамп.

Лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що останні тести президента на коронавірус показали негативний результат. Лікар стверджує, що глава Білого дому не заразний для оточуючих.

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані опублікувала документ про те, як себе почуває президент.

У документі сказано, що з клініки Трампа виписували не тільки на підставі тестів, але і за даними РНК і ПЛР-тестів і аналізу вірусної культури.

“Комплексні дані, відповідно до рекомендацій центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) про зняття обмежень на поширення інфекцій лягли в основу оцінки, зробленої нашою командою медиків, про не заразність президента”, – сказано в листі Шона Конлі.