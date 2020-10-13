Про це він заявив під час виступу у Флориді.
Він подякував прихильникам за підтримку “в цей непростий період життя”.
У Флориді Трамп провів перший масовий захід після того, як стало відомо про його зараження. Тепер він має намір значно збільшити кількість поїздок по країні і виступів в рамках передвиборної кампанії.
“Як здорово повернутися. Здорово приїхати в свій рідний штат Флориду, щоб офіційно повернутися до передвиборної кампанії”, – сказав Трамп.
Лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що останні тести президента на коронавірус показали негативний результат. Лікар стверджує, що глава Білого дому не заразний для оточуючих.
Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані опублікувала документ про те, як себе почуває президент.
У документі сказано, що з клініки Трампа виписували не тільки на підставі тестів, але і за даними РНК і ПЛР-тестів і аналізу вірусної культури.
“Комплексні дані, відповідно до рекомендацій центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) про зняття обмежень на поширення інфекцій лягли в основу оцінки, зробленої нашою командою медиків, про не заразність президента”, – сказано в листі Шона Конлі.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього коронавірусу COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.