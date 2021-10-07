Судовий комітет Сенату США опублікував звіт, у якому сказано, що експрезидент Дональд Трамп та один з провідних юристів Міністерства юстиції намагались скасувати результати президентських виборів у 2020 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп дев’ять разів прямо просив міністерство юстиції скасувати результати президентських виборів, а голова його адміністрації Марк Медоуз порушив адміністративну політику, здійснюючи тиск на одного з юристів Мін’юсту, змушуючи його розслідувати інформацію щодо фальсифікацій на виборах.

Звіт було складено на основі свідчень високопосадовців профільного міністерства та Білого дому.

Комітет повідомив, що радник президентської адміністрації Пет Чіполлоне погрожував залишити роботу на початку січня, бо Трамп хотів замінити генпрокурора Джеффрі Розена на Джеффрі Кларка (Кларк підтримував теорії змови та історії про фальсифікації на виборах).

Загалом, розслідування тривало вісім місяців. За цей час члени комітету впевнилися, що Трамп та його соратники робили все можливе, аби вмовити представників Мін’юсту скасувати результати виборів, тобто визнати їх нелегітимними. Вони кваліфікували дії Трампа, як “зловживання президентською владою”.

Після публікації цього звіту представник Республіканської партії Чак Грасслі випустив власну версію документу, в якій написав, що Трамп насправді робив так, як йому рекомендували старші радники.

“На першому етапі Трамп пішов до суду. Він програв всі позови, в яких стверджував, що на президентських виборах були факти фальсифікацій. Після цього він вирішив контролювати міністерство юстиції та генпрокурора, аби вони підтримали його позицію. Трамп планував, що генпрокурор звернеться до представників штатів та вмовить їх скасувати результати виборів на місцях. Третій крок – штурм Капітолія. Ці події відбувалися під час підрахунку результатів голосування колегії виборців”, – пояснили представники комітету у звіті на 400 сторінок.

Демократи рішуче засудили дії Кларка, який збирався використати управління Мін’юстом, аби виконати політичні завдання Трампа. Тепер діями Кларка зацікавились у колегії адвокатів округу Колумбія. Там перевірять його професійну поведінку, керуючись правилами, які забороняють адвокатам допомагати політикам досягнути певної мети чи втручатися у правосуддя.

При цьому, розслідування комітету ще не завершено, тому Кларку жодних звинувачень не пред’явили.

У комітеті очікують, що деякі союзники Трампа відмовляться брати повістки чи просто не прийдуть на слухання. Серед методів, які розглядають конгресмени, аби викликати свідків на слухання – погрози щодо кримінальних проваджень.

Всі документи та відповіді на запити комітет має отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідатимуть на запитання законодавців, відбудуться в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій 45-го американського лідера Дональда Трампа того дня.

Трамп — проти публікації документів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі документи та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.