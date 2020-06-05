Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.

“Ми бачимо можливість отримавши кошти від МВФ профінансувати дефіцит бюджету, який, я нагадаю, становить близько 8% ВВП. Ці гроші підуть, зокрема, на виплату пенсій, заробітних плат, виплат лікарям, коштів соціально незахищеним категоріям громадян”, — сказав Марченко.

Міністр додав, що отримання цих коштів від міжнародних партнерів було закладено в бюджет. Йдеться про кредит МВФ, кредит від Світового банку на 1 млрд доларів, а також позики Єврокомісії (1,2 млрд євро в рамках допомоги в боротьбі з наслідками пандемії і 500 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги).

Також Марченко запевнив, що в травні міністерство зафіксувало виконання загального фонду державного бюджету на 100%.