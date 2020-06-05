Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.
“Ми бачимо можливість отримавши кошти від МВФ профінансувати дефіцит бюджету, який, я нагадаю, становить близько 8% ВВП. Ці гроші підуть, зокрема, на виплату пенсій, заробітних плат, виплат лікарям, коштів соціально незахищеним категоріям громадян”, — сказав Марченко.
Міністр додав, що отримання цих коштів від міжнародних партнерів було закладено в бюджет. Йдеться про кредит МВФ, кредит від Світового банку на 1 млрд доларів, а також позики Єврокомісії (1,2 млрд євро в рамках допомоги в боротьбі з наслідками пандемії і 500 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги).
Також Марченко запевнив, що в травні міністерство зафіксувало виконання загального фонду державного бюджету на 100%.
Раніше Марченко повідомив, що Меморандум з МВФ був схвалений українською стороною. Його підписали Президент України, Прем’єр-міністр, голова Нацбанку та міністр фінансів.
Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що цей Меморандум — “комплексна здача національних українських інтересів”.
- 7 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд і Україна замість трирічної програми EFF ухвалять короткострокову програму stand-by на 18 місяців.
- 13 травня повідомлялося, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня 2020 року.
- 29 травня Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.