«Це була зрада!» – розвідники пояснили, хто та як зірвав спецоперацію щодо «вагнерівців»

Колишні розвідники та полковники запасу Збройних сил України Юрій Семенюк та Роман Червинський розповіли про деталі зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Розвідники запевнили, що брали безпосередню участь у розробленні, плануванні та втіленні спецоперації щодо затримання російських бойовиків з ПВК “Вагнер”. За їхніми словами, все пішло не за планом через виток інформації.

“Як відповідальний за операцію, я на 99% впевнений, що це була зрада. Хтось подзвонив туди. Не могли їх затримати білоруси та піти на відкритий конфлікт з росіянами. Тому хтось білорусам дав дезінформацію, що вони їх затримали та віддали тому, хто це повідомив. Я так можу собі подумати”, – сказав Роман Червинський.

Знайти “крота” не вдалося, адже після провалу всіх ключових спецслужбовців у цій справі звільнили.

“Ми почали формувати перелік людей, яких треба перевірити. І Бурба сказав, що надасть ще перелік інших, хто з Офісу президента був допущений до цієї інформації. Щоб ми могли запланувати якісь перевірки… Ми не дочекалися цього списку, бо Бурба був звільнений”, – додав він.

За словами полковника запасу ЗСУ Юрія Семенюка, суттєвих загроз та ризиків під час спецоперації не було, адже її вдалося зберегти в таємниці.

“Ніхто не знав – ні росіяни, ні турки, що відбувається насправді. І якби була інформація, що літак сідає за якихось причин – ті, що на борту, вони б не знали, куди сідають і не розуміють. А якби були якісь моменти чи загрози цивільним – літак би полетів просто далі”, – розповів він.

За словами Романа Червинського, розповісти закордонним президентам про “вагнерівців” у Мінську міг Президент Володимир Зеленський.