«Це була зрада!» – розвідники пояснили, хто та як зірвав спецоперацію щодо «вагнерівців»

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.
Розвідники запевнили, що брали безпосередню участь у розробленні, плануванні та втіленні спецоперації щодо затримання російських бойовиків з ПВК “Вагнер”. За їхніми словами, все пішло не за планом через виток інформації.
“Як відповідальний за операцію, я на 99% впевнений, що це була зрада. Хтось подзвонив туди. Не могли їх затримати білоруси та піти на відкритий конфлікт з росіянами. Тому хтось білорусам дав дезінформацію, що вони їх затримали та віддали тому, хто це повідомив. Я так можу собі подумати”, – сказав Роман Червинський.
Знайти “крота” не вдалося, адже після провалу всіх ключових спецслужбовців у цій справі звільнили.
“Ми почали формувати перелік людей, яких треба перевірити. І Бурба сказав, що надасть ще перелік інших, хто з Офісу президента був допущений до цієї інформації. Щоб ми могли запланувати якісь перевірки… Ми не дочекалися цього списку, бо Бурба був звільнений”, – додав він.
За словами полковника запасу ЗСУ Юрія Семенюка, суттєвих загроз та ризиків під час спецоперації не було, адже її вдалося зберегти в таємниці.
“Ніхто не знав – ні росіяни, ні турки, що відбувається насправді. І якби була інформація, що літак сідає за якихось причин – ті, що на борту, вони б не знали, куди сідають і не розуміють. А якби були якісь моменти чи загрози цивільним – літак би полетів просто далі”, – розповів він.
За словами Романа Червинського, розповісти закордонним президентам про “вагнерівців” у Мінську міг Президент Володимир Зеленський.
“Якимось чином Лукашенку була передана інформація. Він саме це підтвердив, що отримав інформацію, що на території Мінська знаходяться терористи, які планують зробити революцію у Білорусі… Якщо Зеленський каже, що не хотів проведення цієї операції та вважав її авантюрою. То, можливо, це він подзвонив? Зеленський міг і попередити Ердогана. Ми не можемо знати його та не можемо суперечити цьому”, – наголосив розвідник.
Вагнергейт
Як відомо, в серпні минулого року Юрій Бутусов одним з першим повідомив, що готувалася і була зірвана спецоперація із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”. ТСК мала заслухати Бутусова. Його запросила голова ТСК, нардепка від “Слуги народу” Мар’ян Безугла.
22 липня 2021 Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.
3 вересня 2021 активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.
Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.
10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.
Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.
Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.
- Детальніше про це — в матеріалі “Історія “вагнерівців” – як розвивався один із найбільших скандалів в історії України”.
- Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.