«Це була зрада!» – розвідники пояснили, хто та як зірвав спецоперацію щодо «вагнерівців»

ЗеПорушення

54

Всього порушень

7

Днів без порушень
23:23 Дайджест ОП: 6 речень – 6 помилок
22:21 Байден і Путін на перемовинах насамперед обговорять Україну
21:54 Як розпізнати, що ваш смартфон за вами стежить та як від цього убезпечитися
20:42 Світові ціни на харчові продукти побили десятирічний рекорд
20:12 США готують план протидії Росії в разі вторгнення в Україну
19:23 До 2100 року населення України може скоротитися до 22 мільйонів, – прогноз НАН
19:03 Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень
17:10 Маск продав акції Tesla ще на $1 млрд
16:07 Совські ставки: український бренд одягу в боротьбі за природу
15:49 У Tinder з’явиться метавсесвіт з власною валютою
15:30 В Австрії назвали ім’я нового канцлера
14:20 Ліга Dota 2 змінила логотип: причиною є закон про декомунізацію
13:50 Депутати пропонують святкувати День борщу на державному рівні
13:35 Скейтборди від Ralph Lauren: 7 днів – 7 дек
13:01 Повне сонячне затемнення 4 грудня: у чому його унікальність
12:10 Кулеба розповів, коли Україна вступить до НАТО
11:53 В’єтнам накрила повінь: безвісти зникло 18 осіб
10:45 Компанія Meta запропонувала користувачам надсилати їй свої інтимні фото: з якою метою
10:17 У Карпатах вирує хуртовина, попереджають про лавинну небезпеку
09:42 Чому не дають тисячу за щеплення «живими грошима»: пояснення радника Зеленського
09:22 Роналду встановив унікальний футбольний рекорд
09:13 Німеччина запроваджує обмеження для невакцинованих громадян
08:25 3 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:06 В Україну повернуться дощі: якою буде погода 3 грудня 2021 року

02 грудня

23:58 Андрій Богдан звинуватив Зеленського у стеженні
23:38 Novavax планує випустити вакцину проти варіанта Omicron на початку 2022
Партнерський матеріал
23:02 Найкращі новобудови Ірпеня в 2021 році
22:53 У Берліні провели Меркель з посади канцлерки
22:12 Уряд схвалив проєкт Меморандуму «Партнерство заради миру»
21:22 Суд виніс вирок у справі про вбивство Вороненкова
20:49 Новий канцлер Австрії піде у відставку
20:03 Між Україною та Ісландією з’явиться пряме авіасполучення

«Це була зрада!» – розвідники пояснили, хто та як зірвав спецоперацію щодо «вагнерівців»

Колишні розвідники та полковники запасу Збройних сил України Юрій Семенюк та Роман Червинський розповіли про деталі зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

П’ятниця, 3 грудня 2021, 23:37

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Розвідники запевнили, що брали безпосередню участь у розробленні, плануванні та втіленні спецоперації щодо затримання російських бойовиків з ПВК “Вагнер”. За їхніми словами, все пішло не за планом через виток інформації.

“Як відповідальний за операцію, я на 99% впевнений, що це була зрада. Хтось подзвонив туди. Не могли їх затримати білоруси та піти на відкритий конфлікт з росіянами. Тому хтось білорусам дав дезінформацію, що вони їх затримали та віддали тому, хто це повідомив. Я так можу собі подумати”, – сказав Роман Червинський.

Знайти “крота” не вдалося, адже після провалу всіх ключових спецслужбовців у цій справі звільнили.

“Ми почали формувати перелік людей, яких треба перевірити. І Бурба сказав, що надасть ще перелік інших, хто з Офісу президента був допущений до цієї інформації. Щоб ми могли запланувати якісь перевірки… Ми не дочекалися цього списку, бо Бурба був звільнений”, – додав він.

За словами полковника запасу ЗСУ Юрія Семенюка, суттєвих загроз та ризиків під час спецоперації не було, адже її вдалося зберегти в таємниці.

Ніхто не знав – ні росіяни, ні турки, що відбувається насправді. І якби була інформація, що літак сідає за якихось причин – ті, що на борту, вони б не знали, куди сідають і не розуміють. А якби були якісь моменти чи загрози цивільним – літак би полетів просто далі”, – розповів він.

За словами Романа Червинського, розповісти закордонним президентам про “вагнерівців” у Мінську міг Президент Володимир Зеленський.

“Якимось чином Лукашенку була передана інформація. Він саме це підтвердив, що отримав інформацію, що на території Мінська знаходяться терористи, які планують зробити революцію у Білорусі… Якщо Зеленський каже, що не хотів проведення цієї операції та вважав її авантюрою. То, можливо, це він подзвонив? Зеленський міг і попередити Ердогана. Ми не можемо знати його та не можемо суперечити цьому”, – наголосив розвідник.

Вагнергейт

Як відомо, в серпні минулого року Юрій Бутусов одним з першим повідомив, що готувалася і була зірвана спецоперація із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”. ТСК мала заслухати Бутусова. Його запросила голова ТСК, нардепка від “Слуги народу” Мар’ян Безугла.

22 липня 2021 Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.

3 вересня 2021 активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні  “Європейська Солідарність” вимагала цього.

10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”. 

Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.

Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.

Теги: вагнергейт, вагнерівці, Державна зрада, держзрада, ПВК Вагнера, справа вагнерівців, ТСК по вагнерівцях

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook