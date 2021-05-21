Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов спростував заяву нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука про нібито уповноваження останнього "на переговори з бойовиками" на Донбасі.

Відповідний коментар Турчинов опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Стосовно заяви Віктора Медведчука “про уповноваження його на переговори з бойовиками”, хочу наголосити: під час виконання обов’язків президента України я не вів переговори ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з Путіним! На початку військового конфлікту у мене, як у голови Верховної Ради України, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним – 28 лютого та 1 березня. Під час цих телефонних розмов я вимагав припинити російську військову агресію проти України”, – зазначив Турчинов.

Політик уточнив, що керівництво РФ не визнавало його виконувачем обов‘язків президента України, “називаючи очільником хунти”.

“Тому між нами ніяких переговорних позицій не могло було бути в принципі”, – додав він.

Турчинов також наголосив, що не надавав Медведчуку жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями.

“Жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями я Медведчуку не надавав. Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: “А серйозно?”. Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає”, – розповів про події 2014 року Турчинов.

“Ще раз повторю: ніяких переговорних повноважень, поки я виконував обов’язки президента України, Медведчук не мав”, – підсумував він.

Варто зазначити, що заяву про надання йому “переговорних повноважень” Віктор Медведчук зробив сьогодні біля будівлі Київського апеляційного суду. Сьогодні там розглядається апеляція на запобіжний захід для нардепа.

“Я вів переговори відповідно до повноважень, які мені були надані стосовно мирного врегулювання. На початку, із травня (2014 року, – ред.) ще надані мені (повноваження, – ред.) виконувачем обов’язків президента Турчиновим, а потім уже при президенті Порошенку”, – стверджував Медведчук, додавши, що “офіційно був уповноважений на проведення цих переговорів”.

(На відео – з 7:44)

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.