Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Експорт товарів з України за січень-листопад 2021 року становив $61266,9 млн, що на 38,2% більше проти 2020 року. При цьому, імпорт товарів 2021 року перевищив показник 2020 року на 33,8% і дорівнював $64874,2 млн.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,94 (у 2020 році – 0,91).
Зазначається, що зовнішньоторговельні операції у 2021 році проводились із партнерами із 235 країн світу
Відповідно до статистичних даних, за січень-листопад 2021 року найбільше товарів Україна експортувала до Китаю (на $7,34 млрд), Польщі (на $4,87 млрд) та Туреччини (на $3,61 млрд).
Найбільше Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на $12,61 млрд; +80,8% проти 2020 року) та зернових (на $10,74 млрд; +25,8%).
Левову частку товарів за 2021 рік Україна імпортувала з Китаю (на $9,65 млрд; +30,2% проти 2020 року), Німеччини (на $5,69 млрд; +18,2%) та Російської Федерації (на $5,35 млрд; +31,4%).
При цьому, основними товарними групами імпорту за 11 місяців 2021 року зазначено машини, обладнання та механізми (на $12,66 млрд; +23,2% проти 2020 року), а також палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на $12,61 млрд; +75,3%).
- Нагадаємо, у 2021 році Україна найбільше продала на зовнішніх ринках чорних металів, зернових та олійних культур.
- Раніше повідомлялось, що бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через наслідки карантинних обмежень.
- Також економісти прогнозують, що через коронакризу найближчі два роки світова економіка зростатиме повільніше – на 2,3%. Зростання економіки країн, що розвиваються, сповільниться, в середньому, на 5,5%.
- В НБУ спрогнозували різке здорожчання товарів та послуг в Україні на основі щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА). Підприємства всіх секторів економіки прогнозують зростання цін на власну продукцію на тлі здорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.
- При цьому, середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО, котре дає змогу відслідковувати коливання світових цін на основні продовольчі товари, становить 125,7 пункту за підсумками 2021 року. Це на 28,1% більше проти показника 2020 року.
- Також протягом 2021 року майже 95% українців відчули зростання цін.
- У 2021 році Україна завершила збирання врожаю зернових, зернобобових та олійних культур обсягом у 106 млн тонн. Рік виявився рекордним не без урахування сприятливих ґрунтово-кліматичних умов.