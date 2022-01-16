За 11 місяців 2021 року загальний експорт товарів з України збільшився на 38,2%, проти аналогічного періоду 2020 року, імпорт - на 33,8%. При цьому, імпорт з Росії у 2021 році зріс на 31,4% проти 2020 року, це більше, ніж з Німеччини та Китаю.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Експорт товарів з України за січень-листопад 2021 року становив $61266,9 млн, що на 38,2% більше проти 2020 року. При цьому, імпорт товарів 2021 року перевищив показник 2020 року на 33,8% і дорівнював $64874,2 млн.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,94 (у 2020 році – 0,91).

Зазначається, що зовнішньоторговельні операції у 2021 році проводились із партнерами із 235 країн світу

Відповідно до статистичних даних, за січень-листопад 2021 року найбільше товарів Україна експортувала до Китаю (на $7,34 млрд), Польщі (на $4,87 млрд) та Туреччини (на $3,61 млрд).

Найбільше Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на $12,61 млрд; +80,8% проти 2020 року) та зернових (на $10,74 млрд; +25,8%).

Левову частку товарів за 2021 рік Україна імпортувала з Китаю (на $9,65 млрд; +30,2% проти 2020 року), Німеччини (на $5,69 млрд; +18,2%) та Російської Федерації (на $5,35 млрд; +31,4%).

При цьому, основними товарними групами імпорту за 11 місяців 2021 року зазначено машини, обладнання та механізми (на $12,66 млрд; +23,2% проти 2020 року), а також палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на $12,61 млрд; +75,3%).