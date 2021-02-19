Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
За його словами, Центр протидії дезінформації (ЦПД) дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляцій і фейки, які поширює країна-агресор.
Основні функції Центру протидії дезінформації: виявлення, реагування, протидія, просвіта, комунікаційні проєкти. Крім того, фахівці центру відстежуватимуть фейки, викривлену інформацію, ворожу пропаганду та інформуватимуть про це українців.
“Ще одна важлива складова – підвищення медіаграмотності громадян України. Щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її, та відрізняти фейки від справжніх новин”, – написав Ткаченко.
Міністр додав, що Центр протидії дезінформації планує співпрацю з фактчекінговими організаціями в Україні для синхронізації дій та об’єднання зусиль задля оперативної протидії російській пропаганді.
- Нагадаємо, раніше Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.
- Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір також висловив стурбованість з приводу законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством культури. Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.
- Міжнародна правозахисна організація “Репортери без кордонів” (RSF) вважає, що запропонований Кабінетом Міністрів України законопроєкт про дезінформацію може “загрожувати свободі преси”.
- Стурбованість законопроєктом Міністерства культури про боротьбу з дезінформацією висловили члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з фракції “Слуга народу”.