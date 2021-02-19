Український центр протидії дезінформації запрацює у березні цього року. Добір команди вже триває.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

За його словами, Центр протидії дезінформації (ЦПД) дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляцій і фейки, які поширює країна-агресор.

Основні функції Центру протидії дезінформації: виявлення, реагування, протидія, просвіта, комунікаційні проєкти. Крім того, фахівці центру відстежуватимуть фейки, викривлену інформацію, ворожу пропаганду та інформуватимуть про це українців.

“Ще одна важлива складова – підвищення медіаграмотності громадян України. Щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її, та відрізняти фейки від справжніх новин”, – написав Ткаченко.

Міністр додав, що Центр протидії дезінформації планує співпрацю з фактчекінговими організаціями в Україні для синхронізації дій та об’єднання зусиль задля оперативної протидії російській пропаганді.