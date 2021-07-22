У Японії буквально за день до церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор звільнили її режисера Кентаро Кобаясі через давній "жарт" про Голокост.

Про це, зокрема, інформують агентства Associated Press та AFP, а також видання The New York Times.

Кобаясі – японський артист комедійного жанру, актор, драматург, режисер та художник коміксів манга. Він – колишній учасник популярного в Японії комедійного дуету Rahmens. Крім того, Кобаясі знімався у комедійних серіалах (таких як “Японські традиції”).

Тепер же він виступив як режисер церемонії відкриття Олімпіади в Токіо, котра відбудеться уже цієї п’ятниці, 23 липня.

Підставою для звільнення режисера стало відео його виступу ще у 1998 році, яке напередодні церемонії відкриття “сплило” в Мережі.

Під час виступу (а це був комедійний скетч) Кобаясі, який тоді працював артистом комедійного жанру, дозволив собі іронізування над Голокостом. Як відомо, Голокост – переслідування і масове знищення євреїв нацистами під час Другої світової війни.

23 роки тому Кобаясі та ще один комік підготували скетч, в якому вони постали акторами, котрі розважають дітей. Як інформує The New York Times, у скетчі Кобаясі “жартував” про “різанину євреїв”, зображуючи процес вирізання людських фігур з паперу. Він також вжив фразу “пограти в Голокост”. Зокрема, Кобаясі, вказуючи на паперові ляльки, заявив: “Вони у нас залишилися з того разу, коли ти пропонував пограти в Голокост”.

Цей виступ, про який згадали напередодні церемонії відкриття Олімпіади, викликав шок і хвилю критики в соціальних мережах.

Сам Кобаясі виступив із вибаченнями.

“У відео, яке було випущено в 1998 році… написана мною пародія містила вкрай недоречні рядки. Це було в той час, коли я не міг розсмішити так, як хотів, і я вважаю, що намагався привернути увагу людей у поверхневий спосіб… Я розумію, що я помилився у виборі слів, і шкодую про це”, – йдеться в його заяві.

Тим часом організатори Олімпіади повідомили про звільнення Кентаро Кобаясі.

Голова оргкомітету Олімпіади Сейко Хасімото пояснила рішення про звільнення режисера тим, що його слова висміюють “хворобливі історичні факти”. Вона вибачилася за цей інцидент.

“З’ясувалося, що в минулому під час своїх виступів Кобаясі насміхався над трагічним епізодом історії… Оргкомітет вирішив звільнити Кобаясі з посади”, – зазначила Хасімото.

“Ми приносимо свої глибокі вибачення за такий розвиток подій за день до церемонії відкриття, а також за проблеми і занепокоєння у багатьох зацікавлених сторін, у людей в Токіо і решти частини країни”, – додала вона.

Варто зазначити, що це не перший подібний скандал, пов’язаний із Олімпіадою в Токіо.

Так, днями був змушений звільнитися японський музикант і композитор, один із авторів музики для церемонії відкриття Олімпіади Кейго Оямада. Скандал навколо музиканта розгорівся через його старі інтерв’ю, дані двом японським виданням у 1994 і 1995 роках. У них Оямада розповідав про свої знущання над однокласниками, зокрема з інвалідністю. При цьому він не виявив належного жалю з приводу своїх дій.

У березні головний креативний директор церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор в Токіо Хіроші Сасакі запропонував запросити модель plus size на роль “олімпійської свині”. Після цього він звільнився.

Перед цим розгорівся сексистський скандал навколо голови оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Йосіро Морі. Він заявив на засіданні Олімпійського комітету 3 лютого, що жінки занадто багато говорять. Це висловлювання прозвучало під час обговорення питання про збільшення кількості жінок у складі ради директорів.