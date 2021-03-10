Для вакцинації в Києві запустили онлайн-анкети, за допомогою яких можна записатися на щеплення від COVID залишковими дозами. До черги можуть записатися публічні та громадські діячі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що онлайн-анкету можуть заповнити публічні та громадські діячі, які готові своїм прикладом популяризувати вакцинацію від COVID-19. При цьому така реєстрація не дає права на пріоритетну вакцинацію.

Підкреслюється, що будуть використовуватися тільки залишкові дози.

Відзначимо, в Україні для зниження ризиків невикористання залишкових доз рекомендують залучати до такої вакцинації відомих людей.

Справа в тому, що вакцини поставляються у флаконах, що містять декілька доз.

Залишки невикористаної вакцини, наприклад, Covishield підлягають утилізації через шість годин після відкриття флакона.