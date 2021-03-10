Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що онлайн-анкету можуть заповнити публічні та громадські діячі, які готові своїм прикладом популяризувати вакцинацію від COVID-19. При цьому така реєстрація не дає права на пріоритетну вакцинацію.
Підкреслюється, що будуть використовуватися тільки залишкові дози.
Відзначимо, в Україні для зниження ризиків невикористання залишкових доз рекомендують залучати до такої вакцинації відомих людей.
Справа в тому, що вакцини поставляються у флаконах, що містять декілька доз.
Залишки невикористаної вакцини, наприклад, Covishield підлягають утилізації через шість годин після відкриття флакона.
- У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно надала дозвіл вакцині проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.