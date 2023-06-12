Конгресмен від Демократичної партії Тед Лью подав на затвердження законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Ініціативу підтримали представники обох партій США.

Джерело: Тед Лью у Twitter.

У документі відзначено, Росія неодноразово надавала допомогу та демонструвала своє визнання терористичних груп до та під час повномасштабної війни на території України.

Окрім цього, у законопроєкті наголошується, що у разі його схвалення Конгресом та підписання президентом США Джо Байденом, жодні його положення не можуть використовуватися з метою запровадження санкцій проти будь-яких осіб, які беруть участь у транзакціях з експорту сільськогосподарської продукції з України або щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, польський урядовий Сейм визнав РФ державою, що спонсорує тероризм. “За” проголосував 231 депутат, “проти” — двоє, а один — утримався.

Крім того Чехія постановила вважати “чинний російський режим терористичним”. Парламенти Литви й Латвії визнали Росію “державою, яка підтримує та чинить тероризм”. В Естонії назвали російський режим “терористичним”, а Росію — “державою, яка підтримує тероризм”.

Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея Ради Європи прийняли резолюцію із закликом до союзників “чітко заявити, що російська держава за нинішнього режиму є терористичною”.

ДОВІДКА: Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про: заборону на постачання зброї (експорт та продаж), контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, відмову у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму, санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму, замороження власності держави-спонсора тероризму, іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму).

Коли якась держава чи організація визнає Росію терористом, заведено вважати, що РФ визнано державою-спонсором тероризму. Проте якщо прочитати резолюції, стає зрозумілим, що таке визначення як “держава-спонсор тероризму” є лише у резолюції американського Сенату.