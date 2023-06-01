У Києві патрульні будуть допомагати контролювати роботу укриттів уночі — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зміни в роботі оголосили після того, як троє людей, зокрема дитина, загинули під час повітряної тривоги, коли йшли до укриття, яке виявилося зачиненим.

Джерело: Віталій Кличко.

“Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам”, — написав він.

До цього міський голова заявляв, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.

Передумови

Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Росіяни атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищена силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, й загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.