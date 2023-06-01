У Києві патрульні будуть допомагати контролювати роботу укриттів уночі — Кличко

Джерело: Віталій Кличко.
“Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам”, — написав він.
До цього міський голова заявляв, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.
Передумови
Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Росіяни атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищена силами ППО.
Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, й загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.
До цього міський голова заявляв, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої Кличко заявив, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.
- Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
- Постійна Комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики збереться на термінове засідання. Під час неї порушать питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці.