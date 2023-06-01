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У Києві патрульні будуть допомагати контролювати роботу укриттів уночі — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зміни в роботі оголосили після того, як троє людей, зокрема дитина, загинули під час повітряної тривоги, коли йшли до укриття, яке виявилося зачиненим.

Четвер, 1 червня 2023, 12:20
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Джерело: Віталій Кличко.

“Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам”, — написав він.

До цього міський голова заявляв, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.

Передумови

Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Росіяни атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищена силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, й загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

До цього міський голова заявляв, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої Кличко заявив, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.

Теги: Kyiv, Віталій Кличко, закриті укриття, обстріл Києва, патрульна поліція, патрульні, ракетний удар по Києву, російсько-українська війна, укриття

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