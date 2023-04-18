Московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомило CNN.

Американець оскаржував умови його тримання під вартою. Він просив замість перебування у СІЗО домашній арешт, але суд відмовив йому.

“18 квітня 2023 року Московський міський суд залишив без змін рішення Лефортовського районного суду Москви від 30 березня 2023 року щодо Евана Гершковича, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 276 (шпигунство) КК РФ”, — йдеться в офіційному повідомленні суду.

Пані посол США в Росії Лінн Трейсі заявила, що звинувачення проти Евана Гершковича безпідставні. Вона офіційно закликала РФ звільнити громадянина США.

Адвокат журналіста планує подати апеляцію.

“Більшість із вас були присутні на заключній частині, і ви бачили, що нашу апеляцію відхилили, і, відповідно, поки що Еван перебуватиме в СІЗО», – сказала вона. оскаржити надалі цей запобіжний захід”, — заявила адвокат Тетяна Ножкіна.

Наступне засідання призначено на кінець травня. Тоді суд порушить питання продовження йому тримання під вартою.