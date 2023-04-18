Про це повідомило CNN.
Американець оскаржував умови його тримання під вартою. Він просив замість перебування у СІЗО домашній арешт, але суд відмовив йому.
“18 квітня 2023 року Московський міський суд залишив без змін рішення Лефортовського районного суду Москви від 30 березня 2023 року щодо Евана Гершковича, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 276 (шпигунство) КК РФ”, — йдеться в офіційному повідомленні суду.
Пані посол США в Росії Лінн Трейсі заявила, що звинувачення проти Евана Гершковича безпідставні. Вона офіційно закликала РФ звільнити громадянина США.
Адвокат журналіста планує подати апеляцію.
“Більшість із вас були присутні на заключній частині, і ви бачили, що нашу апеляцію відхилили, і, відповідно, поки що Еван перебуватиме в СІЗО», – сказала вона. оскаржити надалі цей запобіжний захід”, — заявила адвокат Тетяна Ножкіна.
Наступне засідання призначено на кінець травня. Тоді суд порушить питання продовження йому тримання під вартою.
- 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.
- Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.
- The Wall Street Journal закликало Росію звільнити свого журналіста Евана Гершковича. Раніше його затримали співробітники Федеральної служби безпеки.
- Московський суд заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство на два місяці. На судове слухання до затриманого не допустили адвоката.
- The Wall Street Journal закликало президента США Джо Байдена вислати зі Сполучених Штатів посла РФ та російських журналістів.
- Американський журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який перебуває у слідчому ізоляторі “Лефортово” в Москві за звинуваченням у шпигунстві, написав лист своїм батькам.