У Міністерстві охорони здоров'я України пропонують ввести "ковідну амністію" для громадян, які придбали сертифікати про те, що нібито зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомив профільний міністр Віктор Ляшко після брифінгу.

Це працюватиме так: якщо українець придбав сертифікат про нібито вакцинацію проти коронавірусу, він зможе після консультації з сімейним лікарем зробити реальні щеплення та отримати справжній сертифікат.

“Ми відпрацьовуємо можливість так званої ковідної амністії. Якщо особа придбала сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЄСОЗ (Єдина система охорони здоров’я) й бачить, що людина не може вакцинуватися (бо у системі вже є запис). Нам потрібно це забрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити”, – пояснив Ляшко.

Окрім цього, МОЗ перевірятиме випадки, коли до лікарень з ускладненнями через коронавірусну хворобу потрапляли вакциновані проти COVID-19 пацієнти.

“Ми створюємо комісію, і коли будемо фіксувати важкий випадок перенесення хвороби чи летальний випадок у вакцинованої людини, будемо розглядати їх на комісії, аби дивитися на фактори – що сталося та чому людина померла”, – пояснив міністр.

Він додав, що серед ушпиталених з коронавірусом щодня по 4 – 6% вакцинованих.