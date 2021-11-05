Про це повідомив профільний міністр Віктор Ляшко після брифінгу.
Це працюватиме так: якщо українець придбав сертифікат про нібито вакцинацію проти коронавірусу, він зможе після консультації з сімейним лікарем зробити реальні щеплення та отримати справжній сертифікат.
“Ми відпрацьовуємо можливість так званої ковідної амністії. Якщо особа придбала сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЄСОЗ (Єдина система охорони здоров’я) й бачить, що людина не може вакцинуватися (бо у системі вже є запис). Нам потрібно це забрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити”, – пояснив Ляшко.
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Окрім цього, МОЗ перевірятиме випадки, коли до лікарень з ускладненнями через коронавірусну хворобу потрапляли вакциновані проти COVID-19 пацієнти.
“Ми створюємо комісію, і коли будемо фіксувати важкий випадок перенесення хвороби чи летальний випадок у вакцинованої людини, будемо розглядати їх на комісії, аби дивитися на фактори – що сталося та чому людина померла”, – пояснив міністр.
Він додав, що серед ушпиталених з коронавірусом щодня по 4 – 6% вакцинованих.
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