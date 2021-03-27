Про це поінформували в пресслужбі Центральної виборчої комісії.
Так, нових депутатів Верховної Ради обиратимуть в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область).
Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00 (варто зазначити що в ніч на 28 березня Україна переходить на “літній” час з переведенням стрілок годинників на годину вперед).
Голосування проходитиме на:
• 112 виборчих дільницях округу № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.
• 117 виборчих дільницях округу № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.
Як зазначають у ЦВК проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців.
Вони обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в окрузі № 50 та 14 – в окрузі № 87.
В окрузі № 50 (Донецька область), зокрема, балотуються представник партії “Європейська Солідарність”, волонтер і дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, а також представник “Слуги народу”, голова Покровської районної держадміністрації Андрій Бондаренко,
В окрузі № 87 (Івано-Франківська область), серед інших, балотуються: український силач, представник “Слуги народу” Василь Вірастюк; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
Кандидатка від партії “Європейська Солідарність” Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру у 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.
У ЦВК закликають виборців не забути взяти паспорт (за можливості свою ручку), одягнути захисну маску, а також дотримуватися соціальної дистанції на дільницях.
Результати проміжних виборів народних депутатів мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.
Чому були призначені довибори в Раду
Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
А вибори в окрузі №50 були призначені у зв’язку із тим, що позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.
- Днями пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами..
- Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то 5-відсотковий бар’єр могли б упевнено подолати чотири партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить менш як 21%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.