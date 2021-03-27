Уже в цю неділю, 28 березня, в Україні відбудуться проміжні вибори народних депутатів у двох округах.

Про це поінформували в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

Так, нових депутатів Верховної Ради обиратимуть в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область).

Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00 (варто зазначити що в ніч на 28 березня Україна переходить на “літній” час з переведенням стрілок годинників на годину вперед).

Голосування проходитиме на:

• 112 виборчих дільницях округу № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

• 117 виборчих дільницях округу № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

Як зазначають у ЦВК проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців.

Вони обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в окрузі № 50 та 14 – в окрузі № 87.

В окрузі № 50 (Донецька область), зокрема, балотуються представник партії “Європейська Солідарність”, волонтер і дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко, а також представник “Слуги народу”, голова Покровської районної держадміністрації Андрій Бондаренко,

В окрузі № 87 (Івано-Франківська область), серед інших, балотуються: український силач, представник “Слуги народу” Василь Вірастюк; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Кандидатка від партії “Європейська Солідарність” Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру у 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.

У ЦВК закликають виборців не забути взяти паспорт (за можливості свою ручку), одягнути захисну маску, а також дотримуватися соціальної дистанції на дільницях.

Результати проміжних виборів народних депутатів мають бути встановлені не пізніш як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.

Чому були призначені довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

А вибори в окрузі №50 були призначені у зв’язку із тим, що позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.